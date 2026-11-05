Investigan la atención médica de un joven fallecido en Venado Tuerto

El Ministerio de Salud de Santa Fe inició un sumario administrativo para investigar la atención médica que recibió un paciente de 26 años en el Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, quien falleció el pasado 25 de octubre.

La medida fue dispuesta por la ministra Silvia Ciancio luego de que las autoridades del establecimiento sanitario elevaran una investigación preliminar realizada dentro de la institución. El objetivo es reconstruir lo sucedido durante la atención del joven y establecer si existieron irregularidades o responsabilidades vinculadas con el procedimiento asistencial.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento ni se difundieron detalles específicos sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido el paciente.

El hospital inició las primeras actuaciones

Según la información difundida por las autoridades sanitarias, la dirección del hospital comenzó una investigación presumarial después del fallecimiento.

Durante esa instancia se reunió la historia clínica del paciente, documentación relacionada con su atención y distintos informes elaborados por los servicios que participaron tanto de la intervención quirúrgica como de la asistencia crítica posterior.

El material recopilado fue remitido el 3 de noviembre al Ministerio de Salud provincial para dar continuidad al procedimiento administrativo.

A partir de esa documentación, la ministra Silvia Ciancio dispuso la apertura de un sumario que permitirá profundizar el análisis de las circunstancias en las que se desarrolló la atención.

La investigación deberá establecer si los procedimientos médicos y administrativos se ajustaron a los protocolos correspondientes y si existen elementos que permitan determinar eventuales responsabilidades.

La posición de las autoridades del hospital

El director del Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez, Juan Ferrer, manifestó que la institución se encuentra a disposición de la familia y de las autoridades provinciales para aportar la información necesaria.

“Acompañamos a la familia en un momento de tanto dolor. Comprendemos lo delicado de la situación y la necesidad de que puedan conocer con total claridad qué ocurrió”, expresó.

Además, el funcionario sostuvo que el establecimiento está cumpliendo con los procedimientos institucionales previstos, sin anticipar conclusiones sobre lo sucedido.

Desde el Ministerio de Salud también señalaron que se brindará acompañamiento a los familiares durante el desarrollo de las actuaciones.

Por el momento no existe una investigación judicial

Otro de los aspectos informados por las autoridades provinciales es que, al momento de difundirse la medida, no se había iniciado una causa judicial relacionada con el fallecimiento.

Sin embargo, la documentación reunida durante el sumario administrativo podría ser puesta a disposición de la Justicia en caso de que fuera requerida.

Es importante señalar que la apertura de una investigación administrativa no constituye, por sí misma, una confirmación de negligencia o mala praxis médica. Su finalidad es examinar las circunstancias del caso y establecer si corresponde adoptar medidas.

Por ahora, tampoco se difundió públicamente una declaración de la familia del paciente sobre la atención recibida.

El procedimiento continuará bajo la órbita del Ministerio de Salud de Santa Fe y sus conclusiones serán determinantes para conocer si existieron irregularidades en la asistencia médica y qué medidas podrían corresponder.