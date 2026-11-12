Santa Fe impulsa el sector ganadero en el 5° Congreso en Rosario

El 5° Congreso Ganadero se desarrolló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario, reuniendo a referentes de la cadena de ganados y carnes para analizar los desafíos y oportunidades del sector en Santa Fe y el país.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó de la apertura del evento y destacó el rol del Mercado Ganadero Rosgan como un referente nacional que aporta previsibilidad al mercado mediante índices de precios y certificaciones.

Leé también: Pullaro recibió al embajador de Canadá para fortalecer vínculos comerciales

Puccini señaló que el sector ganadero atraviesa un momento histórico con potencial para expandirse en el comercio internacional, gracias a la inversión sostenida de los productores en los últimos años. Enfatizó la importancia de acompañar este crecimiento con políticas de mediano y largo plazo.

Además, el ministro resaltó la producción sustentable en la provincia, donde casi el 99 % de la tierra destinada a ganadería está libre de deforestación. En este marco, mencionó la herramienta digital y gratuita Santa Fe Produce Sustentable, que certifica productos agropecuarios provenientes de establecimientos sin impacto ambiental y que ya cuenta con 330 usuarios que abarcan más de 400.000 hectáreas.

Puccini también repasó otras políticas provinciales, como el financiamiento al sector, que este año alcanzó los 300 mil millones de pesos en créditos con tasas accesibles, y la inversión en infraestructura, que en 30 meses superó los 2.400 millones de dólares en caminos, puentes y servicios básicos.

Por su parte, Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacó al Mercado Ganadero como un ejemplo dentro de los mercados que funcionan en la institución y aseguró que cuentan con todo el apoyo para su desarrollo.

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, valoró el congreso como una oportunidad para pensar en los desafíos futuros en infraestructura y servicios, mientras que Raúl Milano, presidente del Rosgan, señaló que el encuentro permitió debatir temas clave para la agenda del sector en los próximos años.

El Congreso se presentó oficialmente en la Secretaría de Turismo de Santa Fe y continuará con actividades el domingo 15 de noviembre en el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas