Villa Cañás cerró su participación en la Copa de Oro de Maxivóley

El equipo del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás completó su participación en el torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino. Las representantes locales llegaron hasta la Copa de Oro, luego de una temporada en la que se mantuvieron entre los principales equipos de la competencia.

La última jornada se disputó el domingo 8 de noviembre, con los encuentros correspondientes a las instancias decisivas del campeonato. En semifinales, Villa Cañás enfrentó a Municipalidad de Venado Tuerto, que se quedó con la victoria por 2 a 0, con parciales de 25-14 y 25-18.

Luego, el conjunto cañaseño disputó el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Jorge Newbery de Rufino. En un encuentro que necesitó de tres sets para definirse, el equipo de Rufino ganó por 2 a 1. Los parciales fueron 23-25, 25-16 y 16-14.

De esta manera, el equipo municipal finalizó su participación en la instancia de Copa de Oro, después de haber conseguido la clasificación entre los mejores del certamen.

Una temporada entre los protagonistas

El recorrido de Villa Cañás durante la fase regular permitió dimensionar la campaña realizada. En octubre, después de disputar la octava fecha en Venado Tuerto, el equipo había conseguido dos victorias frente a Club Ciudad y Jorge Newbery de esa ciudad, resultados que le permitieron finalizar segundo en la tabla general, con 28 puntos.

Esa ubicación le aseguró un lugar en la Copa de Oro, instancia reservada para los equipos mejor posicionados de la competencia.

Durante el campeonato, las cañaseñas también habían alcanzado el primer puesto de la clasificación tras la sexta fecha, disputada en Murphy, y posteriormente se mantuvieron en los primeros lugares hasta completar la fase regular.

Desde la Municipalidad destacaron el desempeño colectivo, el compromiso y el crecimiento deportivo de las jugadoras a lo largo de la temporada. También felicitaron al plantel por representar a Villa Cañás en el campeonato regional.

Aunque los resultados de la última jornada no permitieron alcanzar el podio, la clasificación a la Copa de Oro y el segundo puesto en la fase regular marcaron el recorrido del equipo durante el torneo 2026.