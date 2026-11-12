Santa Fe renueva maquinaria hídrica ante pronóstico de El Niño

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves las dos últimas retroexcavadoras incorporadas a la Secretaría de Recursos Hídricos, en el marco de un plan para reforzar la infraestructura hídrica ante el pronóstico del fenómeno climático El Niño.

La inversión supera los 2.000 millones de pesos y permitió sumar ocho máquinas destinadas al mantenimiento del sistema de drenajes, aumentando en un 70 % la capacidad operativa del área. Entre los equipos hay retroexcavadoras de brazo largo de 14 y 18 metros, diseñadas para intervenir en canales secundarios y troncales de difícil acceso, principalmente en zonas rurales.

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Durante la presentación en el Museo de la Constitución, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que algunas máquinas trabajarán en Reconquista para retirar vegetación del Arroyo del Rey y en Carcarañá para limpiar canales urbanos profundos. Además, se entregaron equipos en Santa Margarita y El Nochero, vinculados a obras en la ruta interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero, dentro del proyecto de los Bajos Submeridionales.

Enrico señaló que la maquinaria oficial complementa las tareas realizadas por empresas contratadas por la Provincia y los municipios. El ministro reconoció que no es posible evitar los efectos de fenómenos extremos, pero destacó la importancia de las obras y el mantenimiento de drenajes para minimizar daños.

La flota renovada incluye cuatro retroexcavadoras de brazo estándar de 9 metros, dos de brazo largo, un topador para crear banquinas de trabajo y un camión para trasladar las máquinas. También se reparó un carretón para optimizar los tiempos de trabajo. La inversión reemplaza equipos con más de 20 años de uso.

Coordinación ante la crecida del río Paraná

Antes de la presentación, se realizó una reunión del Comité Operativo Interministerial de Emergencia, encabezada por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, para coordinar acciones frente a la crecida del río Paraná y los riesgos asociados a El Niño.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, informó que el río crece entre 12 y 15 centímetros diarios y que se espera que el nivel alcance entre 5,70 y 6 metros, cerca o por encima de la marca de evacuación, con un pico que podría mantenerse entre cinco y siete días. Mijich advirtió que la evolución dependerá de las lluvias en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay, y que el fenómeno El Niño podría extenderse hasta abril o mayo.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó el trabajo conjunto con municipios, comunas y vecinales, y señaló que personal de distintas áreas provinciales está asignado en cada localidad para acompañar a las autoridades locales y responder rápidamente a las demandas de la población.

Además, este miércoles y jueves se realizarán encuentros comunitarios para informar a los vecinos sobre el funcionamiento del nuevo servicio de maquinaria.

Por último, la gestión provincial avanza con la recuperación del canal entre la Laguna La Tigra y el Arroyo Golondrinas, cerca de Fortín Olmos, obra que ya alcanzó un 80 % de avance y se encuentra en su etapa final.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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