Torneo UDC: Sportsman, Studebaker, Jockey y Firmat FBC definieron las finales juveniles

El Torneo UDC avanza hacia sus definiciones. Durante la última jornada se disputaron los encuentros correspondientes a las semifinales de las categorías Sub 14 y Sub 19, que determinaron a los equipos que jugarán las finales.

Sub 19: Studebaker y Jockey Club definirán el campeonato

Studebaker consiguió su clasificación a la final luego de superar por 3 a 1 al C.E.F. N° 54.

En la otra semifinal, Sportsman y Jockey Club de Venado Tuerto igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde Jockey se impuso por 4 a 1 y obtuvo el pase a la final.

De esta manera, Studebaker y Jockey Club VT se enfrentarán por el título de la categoría Sub 19.

Sub 14: Sportsman y Firmat FBC jugarán la final

Sportsman se clasificó a la final de Sub 14 tras vencer por 4 a 1 a Jockey Club de Venado Tuerto.

Por su parte, Firmat FBC y C.E.F. N° 54 empataron 1 a 1. En la definición por penales, el conjunto de Firmat logró avanzar y se convirtió en el segundo finalista.

Así, Sportsman y Firmat FBC disputarán el encuentro decisivo de la categoría.

Categoría Partido Resultado Sub 19 Jockey Club VT – Sportsman 2-2 (4-1 por penales) Sub 19 C.E.F. N° 54 – Studebaker 1-3 Sub 14 Sportsman – Jockey Club VT 4-1 Sub 14 Firmat FBC – C.E.F. N° 54 1-1 (avanzó Firmat por penales)

El sábado continúan los playoffs en Studebaker

La actividad del Torneo UDC continuará el sábado 14 de noviembre, cuando se disputen las semifinales de las categorías Sub 16 y Primera División.

Los encuentros tendrán como escenario la cancha de Studebaker, en Villa Cañás. Los cruces y horarios de esta jornada no fueron informados en los datos disponibles.

Con los finalistas de Sub 14 y Sub 19 ya definidos, el certamen continuará completando su cuadro de equipos clasificados a las instancias decisivas.