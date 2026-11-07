Rosario presentó la penúltima fecha del TCR South America 2026

Este viernes, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” fue escenario de la presentación oficial de la penúltima fecha del campeonato TCR South America 2026. La competencia se disputará este fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio, ubicado en Rosario, y contará con la participación de más de 20 autos.

La carrera, denominada Gran Premio Paladini, tendrá una definición abierta entre los pilotos Leonel Pernía, Néstor Girolami y Raphael Reis, quienes lideran el campeonato. La presentación reunió a autoridades provinciales, representantes de la categoría y de la empresa patrocinante.

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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia de que una competencia internacional se realice en Rosario y resaltó las inversiones realizadas en el aeropuerto local. Según indicó, se invirtieron cerca de 150 millones de dólares para renovar la pista y permitir la llegada directa de aviones grandes, lo que facilita la llegada de pilotos y equipos.

Puccini también vinculó el evento con la recuperación de Rosario como sede de grandes eventos y con el impacto positivo en el turismo y la generación de empleo. En este sentido, señaló que detrás de cada piloto hay un equipo que moviliza trabajo y destacó la presencia de Paladini, una empresa con fuerte presencia en Santa Fe.

Por su parte, Fabián Svegliati, presidente del Autódromo Juan Manuel Fangio, expresó su satisfacción por la realización de competencias nacionales e internacionales en el circuito y valoró el interés de la provincia por promover espectáculos deportivos.

El piloto Juan Rosso manifestó su entusiasmo por correr en un circuito que conoce y disfruta, y agradeció el apoyo del público que se espera para la carrera.

La presentación se enmarca en una política provincial destinada a consolidar a Rosario y Santa Fe como sedes de eventos deportivos y culturales de relevancia, buscando además fortalecer la relación del aeropuerto con la comunidad y fomentar el turismo y la actividad comercial.

Además de Puccini y Svegliati, participaron la secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado; el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta; el representante de Paladini, Pablo Paladini; y el presidente de la categoría TCR South America, Federico Punteri.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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