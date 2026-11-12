General López alcanzó un récord agrícola y lidera la siembra provincial

El departamento General López se consolidó como el territorio con mayor superficie agrícola de Santa Fe durante la campaña 2024/25. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, alcanzó las 837.383 hectáreas sembradas y registró su máximo histórico dentro de la serie analizada.

La cifra representa aproximadamente el 17% del total provincial y ubica al departamento del sur santafesino por delante de otras regiones agrícolas como 9 de Julio, Castellanos, San Martín y San Cristóbal.

El relevamiento también permite dimensionar la evolución de la actividad en toda la provincia durante los últimos diez años.

Santa Fe sumó casi 660 mil hectáreas agrícolas

Entre las campañas 2014/15 y 2024/25, la superficie destinada a cultivos estivales en Santa Fe aumentó un 15%, equivalente a 659.940 hectáreas adicionales.

De esta manera, el área sembrada pasó de 4,36 millones a 5,02 millones de hectáreas.

Para realizar la comparación, los especialistas consideraron cultivos de verano como soja, maíz, girasol, sorgo, algodón, arroz, maní, mijo y porotos. Esta metodología permitió evitar duplicaciones de superficie relacionadas con la utilización de un mismo lote para cultivos de invierno y verano.

Entre los productos que más contribuyeron a la expansión se encuentra el girasol, con 189.547 hectáreas adicionales. Le siguieron la soja, con 164.673 hectáreas; el algodón, con 129.000; el maíz, con 95.793; y el sorgo, con 77.402.

En contrapartida, el arroz registró una reducción de 13.650 hectáreas.

General López, entre los departamentos que alcanzaron su máximo

Uno de los datos centrales del estudio es que 18 de los 19 departamentos santafesinos incrementaron su superficie agrícola durante la década analizada.

La única excepción fue General Obligado, donde se registró una reducción del 16%.

Además, al comparar los registros de la campaña 2024/25 con los máximos históricos disponibles desde 1969/70, los investigadores determinaron que General López, Castellanos y 9 de Julio alcanzaron sus mayores superficies sembradas.

A escala provincial, el área agrícola actual del período analizado representa el 88% del máximo histórico registrado.

Qué ocurrió con la ganadería

El crecimiento agrícola se produjo en paralelo con cambios en las existencias ganaderas.

Según las estadísticas nacionales utilizadas en el informe, Santa Fe perdió 357.589 cabezas de ganado bovino durante el período considerado, lo que representa una disminución del 6%.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme.

Mientras algunos departamentos del norte y centro-norte registraron reducciones de hacienda, en sectores del sur y el este provincial se observaron incrementos.

General López integra el grupo de departamentos donde aumentaron tanto la superficie agrícola como las existencias bovinas.

Esto muestra que, al menos en determinadas regiones, la expansión de los cultivos no estuvo necesariamente acompañada por una reducción del rodeo.

El peso productivo del sur santafesino

Los resultados confirman la participación de General López dentro de la estructura agrícola provincial.

El departamento, que comprende localidades como Venado Tuerto, Villa Cañás, Firmat, Rufino, Teodelina y otras poblaciones de la región, concentra una parte de la actividad vinculada a la producción de granos y sus servicios asociados.

El informe también identifica una diferencia de 666.648 hectáreas entre la superficie provincial sembrada en 2024/25 y los máximos históricos. Esa cifra constituye una referencia estadística y no implica que toda esa superficie pueda incorporarse nuevamente a la agricultura.

La evolución de las próximas campañas permitirá establecer si General López mantiene los niveles alcanzados y cómo se distribuye la actividad entre agricultura y ganadería.