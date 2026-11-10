Avanzan trabajos de mantenimiento en la Ruta Nacional 33 en Santa Fe

En el tramo santafesino de la Ruta Nacional 33, Vialidad Nacional supervisa actualmente tres frentes de trabajo a cargo de la concesionaria Arco Portuario.

Entre Pujato y el cruce con la RN A012 se realizan tareas de bacheo que incluyen el fresado de la calzada y la reparación con concreto asfáltico en caliente. Durante estas intervenciones, el carril afectado permanece cerrado y el tránsito se regula con paso alternado coordinado por banderilleros.

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Por otro lado, entre Rufino y Sancti Spíritu, con intervenciones también en Lazzarino, se llevan adelante trabajos de limpieza de la zona de camino y desobstrucción de alcantarillas. En estas zonas, la circulación no se ve interrumpida, aunque se recomienda reducir la velocidad debido a la presencia de equipos y personal.

Además, en el tramo que va desde Venado Tuerto hacia Firmat, se ejecuta el corte de pasto en las banquinas sin afectar la circulación. Cuadrillas equipadas con motoguadañas realizan tareas similares en Sanford y Casilda.

Desde Vialidad Nacional indicaron que continuarán supervisando el avance y la calidad de estos trabajos para asegurar el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento, operación y seguridad vial establecidas para este corredor.

Se recomienda a los conductores verificar el estado de las rutas antes de viajar a través de la página web de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas, al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, o por correo electrónico a [email protected].

Fuente: parte de prensa oficial.

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