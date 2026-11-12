Villa Cañás: avanzan los trabajos de pavimentación en calle 66

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con la ejecución de obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre calle 66, en el tramo comprendido entre 53 y 53 bis, donde ya se realizaron las principales tareas de preparación del terreno y colocación del pavimento.

La intervención está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y forma parte del programa municipal de mejoramiento de la infraestructura vial, que contempla trabajos destinados a optimizar las condiciones de circulación en diferentes calles de la localidad.

Según informó el municipio, las tareas comenzaron durante los últimos días con el movimiento y la nivelación del suelo, una etapa necesaria para preparar la superficie sobre la que posteriormente se coloca el hormigón.

Una vez completada esa instancia, se avanzó con la reconstrucción de parte del cordón cuneta existente, con el objetivo de adecuar las condiciones del sector antes de ejecutar el pavimento definitivo.

Finalmente, los equipos de trabajo procedieron a colocar hormigón elaborado en ambas manos de circulación.

Una intervención para mejorar la circulación

La pavimentación de este tramo busca mejorar las condiciones de transitabilidad y continuar con la incorporación de infraestructura urbana en Villa Cañás.

Este tipo de trabajos permite reemplazar superficies sin pavimentar por una calzada de hormigón, lo que facilita la circulación vehicular y reduce los inconvenientes asociados a las condiciones del terreno durante períodos de lluvia.

Además, la construcción del pavimento se complementa con las tareas realizadas sobre el cordón cuneta, una estructura vinculada al escurrimiento superficial del agua de lluvia y a la delimitación de la calzada.

Desde la Municipalidad señalaron que la intervención se integra al plan de mejora de calles que se viene desarrollando en la ciudad.

Cómo se financia la pavimentación

Uno de los aspectos informados por el gobierno local es el esquema de financiamiento de la obra.

De acuerdo con la comunicación municipal, los trabajos se llevan adelante con fondos propios del municipio y el acompañamiento económico de los vecinos mediante el sistema de contribución de mejoras.

Este mecanismo permite que los propietarios alcanzados por una determinada intervención participen en su financiamiento, conforme a las condiciones establecidas por la normativa correspondiente.

Sin embargo, el comunicado no detalla el costo total de la pavimentación, los montos que deberán afrontar los frentistas ni los plazos de pago previstos.

Tampoco se informó una fecha precisa de finalización o habilitación definitiva de la cuadra al tránsito.

Continuidad de las mejoras urbanas

La pavimentación de calle 66 constituye una nueva intervención dentro de las tareas de infraestructura que desarrolla la Municipalidad de Villa Cañás.

Por el momento, resta conocer cuándo quedará habilitado el tramo y cuáles serán los próximos sectores incluidos en la planificación municipal de pavimentación.