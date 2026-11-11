Santa Fe entregó Premio Provincial de Gestión en Salud

El Ministerio de Salud de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) entregaron este martes el Premio Provincial de Gestión de Calidad en Salud 2026 en un acto realizado en el auditorio del Cemafé.

La iniciativa destacó proyectos que mejoran la calidad de atención y la seguridad del paciente en la red pública provincial. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el decano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, Guillermo Ramos, encabezaron la ceremonia.

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El premio se otorgó en dos categorías. En Unidades de Gestión de Establecimientos, fue reconocido el Comité de Calidad del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. En Unidades de Gestión de Red, se premió un proyecto provincial para optimizar la disponibilidad y uso racional de antídotos en efectores del Ministerio de Salud.

Además, recibieron menciones la Unidad de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario; la terapia nutricional médica del Hospital Escuela Eva Perón; el área de Promoción y Prevención del SAMCo de San Martín de Las Escobas; y la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Cemafé.

Proceso y alcance del premio

El director ejecutivo de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Santiago Torales, explicó que el premio forma parte de los ejes de trabajo del organismo creado en mayo de este año. Indicó que se capacitó a 15 unidades de gestión con 44 participantes directos y 219 asistentes, alcanzando a casi 11.000 personas en sus instituciones.

Un equipo de 27 evaluadores visitó los efectores participantes y cinco jueces analizaron los resultados para definir los ganadores y menciones. Torales destacó que Santa Fe es la única provincia con este tipo de desarrollo en salud pública.

Reconocimiento nacional a efectores provinciales

Durante el acto también se entregaron 19 Diplomas de Autoevaluación de Calidad 2026 otorgados por el Ministerio de Salud de la Nación a efectores santafesinos que fortalecieron la planificación y monitoreo de la calidad de sus servicios.

La directora nacional de Calidad y Seguridad del Paciente, Cecilia Santa María, señaló que entre 2025 y 2026 Santa Fe sumó 34 establecimientos reconocidos a nivel nacional por su trabajo en calidad. Valoró la participación y compromiso de las instituciones y del gobierno provincial.

En el evento participaron también el secretario de Tercer Nivel, César Pauloni; integrantes del equipo docente del premio; evaluadores, jueces y equipos de salud.

Por otro lado, en los últimos dos años la salud pública santafesina incorporó 277 vehículos nuevos con una inversión superior a 27.000 millones de pesos, logrando que toda la flota provincial tenga menos de diez años de antigüedad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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