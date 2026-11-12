Nuevos créditos para transportistas de General López: tasas y requisitos

El Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe (CRD) puso en marcha una nueva alternativa de financiamiento destinada al transporte de cargas en el departamento General López. La iniciativa es impulsada por las mutuales que integran el organismo y busca facilitar el acceso a recursos para trabajadores independientes y empresas del sector.

La propuesta contempla préstamos con garantía prendaria que podrán utilizarse para mantenimiento de camiones, compra de repuestos, neumáticos, combustible, equipamiento, renovación de unidades y capital de trabajo.

Según informó la institución, las operaciones podrán financiarse en hasta 36 cuotas mensuales y fijas, con montos sujetos al valor del vehículo presentado como garantía y a la evaluación de cada solicitud.

Cuáles son las condiciones del financiamiento

La línea establece un financiamiento máximo equivalente al 50% del valor del vehículo ofrecido como garantía, sin un límite nominal fijo previamente establecido.

Las tasas mensuales anunciadas son del 3,8% para operaciones de hasta 12 cuotas y del 4,30% para plazos de entre 13 y 36 cuotas.

Para acceder, los interesados deberán presentar como garantía vehículos modelo 2011 en adelante. La aprobación dependerá de la evaluación realizada por la mutual correspondiente.

Un aspecto importante es que las tasas publicadas no incluyen gastos administrativos, seguros ni comisiones. Por ese motivo, los solicitantes deberán consultar el costo financiero total antes de concretar una operación.

Una actividad con presencia en toda la región

El presidente del CRD, Alejandro Faber, explicó que la iniciativa surgió después de analizar las características del transporte de cargas y las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para acceder al financiamiento tradicional.

De acuerdo con estimaciones de la institución, en General López existen entre 3.000 y 4.000 camiones vinculados a esta actividad.

El sector comprende transportistas independientes, emprendimientos familiares y empresas de diferentes dimensiones, con necesidades financieras que varían según su estructura y funcionamiento.

Faber señaló que uno de los objetivos es ofrecer condiciones adaptadas a la realidad de quienes necesitan recursos para sostener sus unidades o realizar inversiones.

Recorridas por localidades y contacto con transportistas

La primera etapa de implementación incluye reuniones con centrales de camiones y referentes del transporte de distintas localidades del departamento.

Desde el CRD indicaron que ya comenzaron los contactos territoriales y que pretenden extender las recorridas para facilitar la presentación de solicitudes.

Además, se trabaja en acuerdos con proveedores de neumáticos y otros insumos para conseguir mejores condiciones comerciales. La intención es que parte de esos beneficios pueda trasladarse al costo del financiamiento, aunque esta posibilidad todavía se encuentra en desarrollo.

También proyectan financiamiento para empresas vinculadas a Vaca Muerta

En paralelo, el Centro Regional analiza una segunda herramienta destinada a empresas de Venado Tuerto y localidades cercanas que proveen bienes y servicios a la actividad de Vaca Muerta, en Neuquén.

Faber explicó que el proyecto contempla la participación del sector industrial del organismo y de entidades empresariales regionales.

La expectativa institucional es avanzar con esta propuesta antes de finalizar 2026 y consolidar ambas herramientas durante 2027.

Por el momento, no se difundieron en el material los nombres de todas las mutuales participantes ni un canal único para iniciar las solicitudes.