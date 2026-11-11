Boca y Defensa: por qué Zunino anuló el gol desde el medio

Una situación poco habitual se produjo durante el encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia en La Bombonera. Después del gol sobre el final de Enner Valencia, que le permitió al Xeneize quedarse con el título de Campeón de Liga, los futbolistas visitantes intentaron reanudar rápidamente el partido mientras sus rivales continuaban festejando.

Los jugadores de Defensa y Justicia realizaron el saque desde el círculo central y avanzaron sin oposición hasta convertir con el arco vacío. Sin embargo, el árbitro Sebastián Zunino anuló la acción y el tanto no fue contabilizado.

Qué establece el reglamento de la IFAB

La decisión arbitral se fundamenta en la Regla 8, denominada «Inicio y reanudación del juego», que determina las condiciones necesarias para ejecutar correctamente un saque inicial después de un gol.

El reglamento contempla dos requisitos que no se cumplieron durante la acción:

Todos los jugadores, excepto quien realiza el saque, deben encontrarse en su propia mitad del terreno de juego. En ese momento, varios futbolistas de Boca permanecían en el campo de Defensa y Justicia. El árbitro debe autorizar expresamente la reanudación mediante una señal. Zunino todavía no había dado esa autorización cuando el equipo visitante puso la pelota en movimiento.

Por estas razones, el intento de Defensa y Justicia no constituyó una reanudación válida y el gol posterior no podía ser convalidado.

¿Se puede sacar del medio mientras el rival festeja?

La jugada también reactivó una creencia extendida entre los aficionados: que un equipo puede reanudar el encuentro inmediatamente si todos los futbolistas rivales abandonan el campo para celebrar un gol.

Sin embargo, no existe una disposición que habilite automáticamente esa posibilidad.

El procedimiento reglamentario exige que los jugadores estén correctamente ubicados y que el árbitro autorice la reanudación. Por lo tanto, los festejos del equipo contrario no permiten omitir esas condiciones.

La decisión de Zunino y el desenlace del partido

Aunque la acción generó discusiones en redes sociales, la anulación se ajustó a las disposiciones de la IFAB.

El encuentro terminó con la consagración de Boca, que alcanzó su título número 75, mientras que la jugada protagonizada por Defensa y Justicia quedó como uno de los episodios más comentados de la definición.