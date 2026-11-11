Aprehenden a adolescente tras intento de robo de moto en Venado Tuerto

Durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto aprehendió a un adolescente de 14 años tras ser señalado de intentar robar una motocicleta en el estacionamiento del hospital Alejandro Gutiérrez.

El procedimiento comenzó cuando el personal de seguridad del hospital observó al joven intentando llevarse una motocicleta y salió tras él para alertar a la policía. Con la información aportada, los efectivos lograron localizar al adolescente en las inmediaciones de las calles C. Espora, Corrientes y Chaco, donde fue detenido.

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La motocicleta involucrada es una Guerrero Trip de color negro, propiedad de una mujer de 51 años. El vehículo presentaba daños en el trabamanubrio, según indicaron las autoridades.

Por orden de la Unidad Penal Juvenil, el joven fue trasladado a la sede policial para iniciar la causa por robo en grado de tentativa.

Búsqueda de menor desaparecido

Por otro lado, desde la policía solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Thiago Roberto Domínguez, un menor de 13 años que se ausentó de su domicilio en la madrugada de este miércoles alrededor de las 2:00 horas y no se tienen novedades de su paradero.

Thiago es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello castaño oscuro y ojos verdes. Como señas particulares, posee tatuajes en la mano derecha y en el pecho. Al momento de ausentarse vestía una remera roja del Club River Plate, una campera marca Adidas, pantalón de jean gris y zapatillas blancas.

Desde la policía indicaron que cualquier información sobre su ubicación debe ser comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Fuente: parte de prensa oficial.

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