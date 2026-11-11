Policía usó Taser para reducir a hombre en Rosario

Un hombre de 44 años fue reducido y detenido por la policía en Rosario tras un episodio de violencia familiar en el que intentó agredir a los efectivos con un elemento cortopunzante.

El hecho ocurrió el domingo a las 20.30 en una vivienda de Plácido Grela al 7900, en la zona oeste de la ciudad. La policía fue convocada por un desorden familiar y, al llegar, una mujer informó que su hermano estaba agresivo, había insultado a su madre y la había empujado cuando intentó calmarlo.

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Durante la intervención, el hombre se encerró en un dormitorio con objetos que podían ser peligrosos. Por esta razón, los agentes solicitaron la presencia de un operador especializado en el uso de la pistola Taser, un dispositivo de baja letalidad incorporado recientemente por el Gobierno de Santa Fe para situaciones que requieren el uso progresivo de la fuerza.

Al intentar agredir a los policías con un arma blanca, el hombre fue reducido mediante la aplicación del dispositivo electrónico. Luego, personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) revisó al detenido, identificado como Patricio Marcelo L., quien quedó a disposición de la justicia.

La fiscal Guillermina Torno interviene en la causa, que se tramita por violencia familiar y resistencia a la autoridad.

Según indicaron, este procedimiento forma parte de las nuevas herramientas que la policía provincial utiliza para responder a situaciones de riesgo sin recurrir a la fuerza letal.

En este marco, hoy a las 12.30, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad ofrecerán detalles del operativo en la sede de esa cartera en Rosario.

Por otro lado, en la zona de Remanso Valerio se realizaron allanamientos relacionados con presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes, donde se secuestraron seis teléfonos celulares, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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