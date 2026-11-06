Firmat: el Registro Automotor seguirá abierto pese al cierre anunciado

La publicación de una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que dispone el cierre de distintas dependencias registrales generó consultas en Firmat y otras localidades del sur santafesino. Sin embargo, especialistas en trámites registrales aclararon que la medida no implica el cierre del Registro Automotor tradicional de Firmat, donde se realizan gestiones relacionadas con automóviles y motocicletas.

La disposición quedó establecida mediante la Resolución 538/2026, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial. Según la información difundida, doce de las dependencias alcanzadas por la medida corresponden a la provincia de Santa Fe.

Qué registro cierra en Firmat

La principal aclaración está relacionada con las competencias de cada oficina. El sistema registral contempla dependencias dedicadas a automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial.

En el caso de Firmat-Melincué, la oficina alcanzada por el cierre es la que tiene competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

las funciones de esa dependencia serán absorbidas por el Registro Automotor ubicado sobre bulevar Colón, que continuará prestando servicios para autos y motos.

La confusión surgió porque la normativa utiliza denominaciones generales vinculadas al Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. No obstante, los códigos asignados a cada dependencia permiten identificar las competencias específicas afectadas.

Qué otras localidades están alcanzadas

La resolución también comprende oficinas de otras localidades del sur santafesino, entre ellas Chañar Ladeado, María Teresa, Venado Tuerto y Rufino.

En Chañar Ladeado, el registro identificado con el código 71006 tiene competencia sobre maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

Para María Teresa y Venado Tuerto, la información difundida menciona el código 71011, bajo la denominación Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. En estos casos, será necesario precisar el alcance de la reorganización y las oficinas que asumirán las gestiones.

En Rufino, la dependencia señalada con el código 71017 corresponde a maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

La reorganización puede modificar la oficina competente para determinados trámites, aunque esto no significa necesariamente que todas las gestiones registrales de una localidad queden suspendidas.

Por ese motivo, quienes deban realizar inscripciones, transferencias o trámites prendarios relacionados con maquinaria agrícola deberán verificar cuál será la dependencia habilitada para recibir la documentación.

En el caso de los automovilistas y motociclistas de Firmat, la aclaración difundida indica que podrán continuar realizando sus trámites en la sede de bulevar Colón.

Una reorganización que alcanza a la región

La medida forma parte de los cambios administrativos dispuestos por el Gobierno nacional en el sistema de registros seccionales.

Más allá de los cierres anunciados, uno de los aspectos centrales para los usuarios será conocer cómo se redistribuirán las competencias, qué oficinas recibirán los legajos y desde cuándo comenzarán a funcionar las nuevas modalidades de atención.

Por el momento, la información difundida permite establecer que el cierre anunciado para Firmat-Melincué no implica la desaparición del servicio registral para automóviles y motocicletas en Firmat.