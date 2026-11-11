Colapinto podría regresar a Williams por un movimiento en McLaren

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 comienza a proyectar posibles cambios para las próximas temporadas y Franco Colapinto aparece mencionado en uno de los escenarios que podrían modificar la composición de las escuderías. La situación de Oscar Piastri en McLaren y un eventual interés por Carlos Sainz podrían abrir una oportunidad para que el argentino regrese a Williams, equipo con el que debutó en la máxima categoría.

Por el momento, no existe una negociación confirmada que involucre a Colapinto ni anuncios oficiales sobre la salida de alguno de los pilotos mencionados. La posibilidad surge de una combinación de movimientos hipotéticos que podrían desarrollarse hacia 2028.

Piastri y las dudas sobre su continuidad en McLaren

Oscar Piastri atraviesa una temporada diferente a la de 2025, cuando llegó a disputar el campeonato mundial hasta la última carrera. En 2026, el australiano todavía no consiguió victorias y ocupa el séptimo lugar en el campeonato, a 94 puntos de su compañero Lando Norris, ganador del reciente Gran Premio de San Pablo.

A este panorama deportivo se sumaron versiones sobre una separación profesional entre Piastri y su representante histórico, Mark Webber, quien acompañó su desarrollo desde las categorías formativas hasta su llegada a la Fórmula 1.

Una de las interpretaciones que circulan es que el distanciamiento estaría relacionado con las dificultades para encontrar alternativas fuera de McLaren. Sin embargo, esa explicación no cuenta con confirmación oficial.

El australiano renovó su contrato durante 2025 y su vínculo se extendería hasta 2028. En consecuencia, cualquier salida anticipada dependería de las condiciones contractuales y de un acuerdo entre las partes.

Carlos Sainz aparece como una alternativa para McLaren

Si Piastri finalmente dejara su lugar, McLaren tendría que evaluar un reemplazante. Entre los nombres mencionados aparecen Fernando Alonso y Carlos Sainz, aunque no existen anuncios de conversaciones formales.

El español, actualmente en Williams, sería una de las alternativas que interesarían a Zak Brown, CEO de McLaren.

Sin embargo, Sainz también mantiene compromisos contractuales con su equipo actual, por lo que un eventual traspaso necesitaría resolver previamente su situación con la escudería de Grove.

Este posible movimiento es el que conecta las versiones sobre McLaren con el futuro de Franco Colapinto.

La posibilidad de que Colapinto vuelva a Williams

El argentino conserva un vínculo deportivo con Williams a través de su pasado en el equipo y, especialmente, de su relación con James Vowles, quien decidió darle la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 durante la temporada 2024.

Aquella experiencia le permitió ingresar a la categoría y posteriormente continuar su carrera con Alpine.

Si Carlos Sainz dejara Williams para incorporarse a McLaren, la escudería británica tendría una butaca disponible. En ese escenario, Colapinto podría aparecer nuevamente entre los nombres evaluados por la dirección deportiva.

De todos modos, una vacante no implicaría automáticamente su contratación. Williams tendría otras alternativas y debería analizar tanto el rendimiento como la disponibilidad contractual de cada candidato.

El contrato con Alpine, una condición para cualquier regreso

Uno de los principales obstáculos para un eventual retorno de Colapinto sería su situación contractual con Alpine.

De acuerdo con la información publicada, el argentino transitaría en 2027 el tercer año de un acuerdo de cesión por cinco temporadas. Una posible transferencia dependería de las cláusulas vigentes y de la voluntad de las escuderías involucradas.

Por eso, el escenario de 2028 aparece como una posibilidad dentro de las especulaciones sobre el mercado de pilotos.

Mientras tanto, Colapinto continúa enfocado en su presente deportivo con Alpine. Su futuro dependerá tanto de sus resultados como de las decisiones que adopten los equipos en los próximos meses.