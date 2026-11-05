Operativo antidrogas en Villa Cañás y la región: nueve detenidos

Un operativo coordinado entre la Justicia Federal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe dejó nueve personas detenidas durante la mañana de este jueves 5 de noviembre. Las medidas incluyeron más de 30 allanamientos simultáneos en distintas ciudades y localidades del sur provincial, en el marco de investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se desarrollaron en Venado Tuerto, Villa Cañás, Santa Isabel, Murphy, San Eduardo y Rosario. Además, las órdenes judiciales alcanzaron a tres establecimientos penitenciarios de Santa Fe.

La intervención conjunta de Gendarmería Nacional y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió secuestrar cocaína, marihuana, balanzas, vehículos, documentación y dispositivos de comunicación que serán analizados como parte de las causas.

Allanamientos en Villa Cañás y otras localidades

El despliegue tuvo como uno de sus puntos de intervención a Villa Cañás, además de otros sectores del departamento General López y la ciudad de Rosario.

También se realizaron procedimientos en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda y la Subunidad N.º 5 de Rosario.

La inclusión de establecimientos penitenciarios forma parte de las medidas dispuestas por los investigadores. Por el momento, no se informó públicamente qué vínculos concretos se investigan entre las personas detenidas y quienes se encuentran alojados en esas dependencias.

Nueve detenidos y elementos secuestrados

Según la información difundida sobre los procedimientos, nueve personas quedaron detenidas por su presunta vinculación con actividades de comercialización de drogas.

Durante los allanamientos se incautaron dosis y otras cantidades de cocaína y marihuana, balanzas, automóviles, motocicletas, documentación y numerosos teléfonos celulares.

Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes para establecer si contienen información relevante para las investigaciones. No se precisaron las cantidades totales de sustancias incautadas ni los domicilios particulares donde se realizaron todas las medidas.

Tampoco se dieron a conocer oficialmente las identidades de los detenidos ni la distribución de las detenciones por localidad.

Una investigación coordinada entre la Justicia Federal y provincial

El operativo fue resultado del trabajo articulado entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía Regional de Venado Tuerto.

En el ámbito federal, las tareas investigativas estuvieron a cargo de las unidades UNIPROJUD de Venado Tuerto y Rosario de Gendarmería Nacional.

Por otro lado, los procedimientos vinculados con la investigación provincial fueron ejecutados por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, con la colaboración de otras dependencias de esa fuerza.

La coordinación permitió realizar medidas simultáneas en diferentes jurisdicciones y avanzar sobre distintas líneas de investigación relacionadas con la distribución y comercialización de sustancias prohibidas.

La investigación continuará con audiencias y peritajes

Las nueve personas detenidas permanecen a disposición de la Justicia y se prevé que en los próximos días se desarrollen las correspondientes audiencias imputativas.

En esas instancias deberán detallarse los hechos atribuidos a cada investigado y las evidencias reunidas hasta el momento.

Mientras tanto, los investigadores continuarán con el análisis de la documentación, los teléfonos y los demás elementos secuestrados. Las autoridades judiciales no descartaron nuevas medidas vinculadas con la causa.