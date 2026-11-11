Copiona, taller de grabado portátil santafesino, se abre a mercados internacionales

El taller de grabado portátil Copiona, desarrollado en Rafaela, comenzó a expandir su producción hacia mercados internacionales tras ser reconocido por el Gobierno de Santa Fe.

El dispositivo, contenido en una valija que permite estampar en cualquier lugar, fue creado por la profesora de artes visuales Yasmín Uasuf junto al ingeniero industrial Javier Nocete. La iniciativa surgió en 2019 en la Escuela N° 428 “Luisa Raimondi de Barreiro” y se materializó en 2022 gracias a un premio del Ministerio de Cultura provincial.

Desde entonces, Copiona recibió el Sello de Buen Diseño Argentino y fue presentado en eventos como la Feria del Centro, donde representó a Santa Fe en 2025. Además, el proyecto participó en el Primer Congreso de Educación Artística y en el encuentro Emprendimiento Argentino 2026.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó que el Gobierno provincial impulsa la industria cultural como motor de empleo y desarrollo social. Según indicó, estas políticas buscan generar oportunidades en un contexto de alta desocupación.

Uasuf explicó que la idea nació de la necesidad de enseñar grabado en el aula sin contar con la prensa necesaria. “Me propuse inventar un dispositivo que permitiera enseñar grabado en la escuela y llevarlo además a todas partes”, señaló.

El apoyo oficial permitió fabricar tres prototipos y ampliar la llegada del producto a distintos públicos, incluyendo artistas, docentes, editoriales y diseñadores. “Nos conoció mucha gente de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe”, afirmó la creadora.

Durante 2026, Copiona amplió su vínculo con instituciones provinciales como el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo” y El Molino Fábrica Cultural. También participó en la 10ma Feria del Centro en Rosario.

Recientemente, el proyecto fue seleccionado nuevamente en la convocatoria de Apoyos a la Producción Cultural de Espacio Santafesino, lo que permitirá aumentar su capacidad productiva y llegar a nuevos sectores como packaging y publicidad.

Para más información, se puede visitar www.copiona.com.ar o la cuenta @copionagrabado en Instagram.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.