Provincia inicia acreditación de fondos de Tarjeta Única de Ciudadanía

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe informó que desde el viernes 13 de noviembre comenzará la acreditación de los fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía para el mes en curso.

Los pagos estarán disponibles tanto para quienes reciben el beneficio a través de la aplicación Billetera Santa Fe como para aquellos que cobran mediante la tarjeta plástica.

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El programa Tarjeta Única de Ciudadanía forma parte de una serie de iniciativas provinciales destinadas a acompañar a sectores vulnerables. En este sentido, desde el Ministerio indicaron que, a través del programa Nueva Oportunidad, se brinda apoyo a 22.449 jóvenes mediante más de 1.500 talleres y la colaboración con 500 organizaciones.

Por otro lado, el Ministerio también destacó la gestión de títulos de propiedad en el marco de la ley Nacional Nº 24.374, conocida como Pierri. Según explicaron, esta medida busca regularizar los dominios para que cada vivienda tenga su correspondiente identificación legal, lo que facilita el acceso a derechos y servicios.

Desde la cartera provincial señalaron que estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la inclusión social y la seguridad jurídica de los habitantes de la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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