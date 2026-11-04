Pullaro pide no retroceder en seguridad y destaca avances en Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la apertura de la ExpoSeguridad Rosario, organizada por Fundación Rosario con el apoyo de la Provincia y la Municipalidad. El evento se realiza en el Salón Metropolitano y busca abordar la relación entre seguridad y desarrollo productivo.

Durante su discurso, Pullaro advirtió que aunque se logró contener el delito y la violencia, las organizaciones criminales siguen activas. "En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales", afirmó.

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El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión se decidió atacar la inseguridad con todas las herramientas disponibles y destacó los resultados obtenidos hasta ahora. Sin embargo, señaló que aún falta avanzar en la sanción de nuevas leyes que se están discutiendo en la Legislatura provincial para fortalecer el plan de seguridad.

"La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos derecho a pensar distinto. Hay miradas que no son iguales, y eso no está mal, eso fortalece", expresó Pullaro, quien confió en que se aprobarán varias de las iniciativas presentadas.

El gobernador también valoró el trabajo de la Policía de Santa Fe, a la que definió como "la mejor Policía de la República Argentina", y aseguró que continuará apoyando a las fuerzas de seguridad y al Servicio Penitenciario, al tiempo que se comprometió a actuar contra los efectivos que cometan irregularidades.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, coincidió en la necesidad de contar con marcos legislativos que respalden el plan de seguridad y expresó su expectativa de que la Legislatura provincial avance en ese sentido en los próximos días.

Además, Pullaro destacó a Rosario como un centro productivo clave para la provincia y el país, y afirmó que la ciudad vive una etapa distinta en materia de seguridad que favorece la llegada de inversiones.

La ExpoSeguridad Rosario se desarrolla durante miércoles y jueves con paneles sobre reformas legislativas y judiciales, tecnología, servicio penitenciario y desarrollo económico. También incluye la Feria de Exposiciones Ciudad Segura y estará abierta al público el jueves.

El evento busca mostrar las herramientas implementadas desde el Estado y la participación del sector privado en la reducción de la violencia en Rosario y la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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