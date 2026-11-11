Santa Fe convoca a la Audiencia Pública Anual de Pesca 2026

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe convocó a la Audiencia Pública Anual de Pesca 2026, que se llevará a cabo el martes 15 de diciembre de 9 a 11 en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Nacional del Agua (INA), ubicado en Patricio Cullen 6161, ciudad de Santa Fe.

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía, instituciones, sectores productivos y organizaciones científicas y ambientales, según indicaron desde la cartera provincial. La inscripción para participar estará abierta desde el 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre y es libre y gratuita.

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El encuentro se realizará conforme a lo establecido por varias normativas provinciales, entre ellas la Ley Nº 11717, la Ley Nº 12212, la Ley Nº 14224 y el Decreto Reglamentario Nº 1292/04. La audiencia tiene carácter obligatorio pero no vinculante, explicaron.

El objetivo principal es discutir los criterios técnicos para determinar los volúmenes de captura del recurso pesquero, basándose en la evolución del sistema hídrico y en acuerdos con otras jurisdicciones que comparten estos recursos.

Quienes deseen participar deben formalizar su inscripción por escrito enviando un correo a [email protected]. Los representantes de personas jurídicas deberán presentar documentación que acredite su representación al momento de registrarse; de lo contrario, su participación será considerada a título personal.

Además, quienes quieran hacer uso de la palabra deben solicitar su inclusión en el Registro de Oradores al inscribirse y presentar una copia escrita del contenido de su exposición. Cada orador tendrá un máximo de quince minutos para su intervención.

El orden de las exposiciones y la lista definitiva de participantes y autoridades se publicarán 72 horas antes de la audiencia.

Por otra parte, indicaron que la medida que regula la pesca comercial y deportiva en todo el territorio provincial estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este marco, se destacó que la nueva plataforma digital provincial permitirá integrar información sobre la gestión de residuos, incluyendo generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, aunque este dato no está directamente vinculado con la audiencia de pesca.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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