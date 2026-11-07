Avanza la construcción del edificio propio del Jardín Ilusiones en Pavón

La construcción del nuevo edificio para el Jardín Comunal Ilusiones, ubicado en Pavón, supera el 50% de avance, según informaron autoridades provinciales y comunales este sábado 7 de noviembre.

El proyecto, financiado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con una inversión superior a los 77 millones de pesos, se desarrolla en un terreno anexo a la Escuela Primaria Nº 6076 Unidad Nacional, en el barrio Centro de Pavón.

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El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que la obra contempla 102 metros cuadrados cubiertos distribuidos en tres aulas amplias, cada una con sanitarios adaptados. Además, el edificio contará con un sector semicubierto para actividades al aire libre, iluminación natural y ventilación cruzada.

"Estamos consolidando un espacio fundamental para el desarrollo y el cuidado de los más chicos", afirmó Enrico. Además, destacó que la comunidad educativa dejará de alquilar instalaciones para contar con un edificio propio y moderno, lo que brindará mayor tranquilidad a las familias que confían en la educación pública desde los primeros años.

El funcionario también señaló que esta obra forma parte de la política del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la obra pública con recursos propios y una administración transparente. "Estamos administrando para que los impuestos de los vecinos se traduzcan en escuelas, jardines y mejores condiciones para cada comunidad", agregó.

Por su parte, el presidente comunal de Pavón, José "Pepe" López, valoró el avance de la construcción y el apoyo provincial. "Ver cómo se levantan las paredes y se completa el edificio propio de nuestro jardín nos llena de orgullo y esperanza", expresó. López recordó que el proyecto lleva quince años de esfuerzo y destacó que la nueva infraestructura garantizará igualdad de oportunidades para las familias de Pavón.

La obra se suma a otras inversiones y trabajos que realiza el Gobierno provincial en la región, como el plan de mantenimiento vial que se desarrolla desde 2024 y la reciente finalización de una red de agua potable que beneficia a más de 7.500 vecinos en varios barrios cercanos.

En este marco, la construcción del edificio propio para el Jardín Ilusiones representa un avance significativo en la infraestructura educativa local, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y cuidado para la infancia en Pavón.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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