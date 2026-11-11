Provincia retiró más de 200 vehículos de Comisaría 26

Este miércoles, el Gobierno de Santa Fe llevó a cabo un operativo para retirar más de 200 vehículos abandonados en la Comisaría 26ª de la ciudad de Santa Fe. La acción forma parte del Plan Provincial de Reordenamiento y Control de Dependencias Policiales, que busca liberar espacios y optimizar las condiciones laborales en las comisarías y predios oficiales.

Desde el inicio de la gestión del ministro Maximiliano Pullaro, este fue el decimoquinto operativo de este tipo en comisarías de la capital provincial. En total, ya se retiraron más de 2.000 vehículos de distintas dependencias para su traslado, clasificación y depósito en lugares habilitados.

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El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el plan comenzó el primer día de la actual gestión y que en toda la provincia se compactaron cerca de 35.000 vehículos en nueve predios. Además, indicó que la Comisaría 26ª fue la número 38 intervenida entre Rosario y Santa Fe, ya que estas dependencias presentaban un alto volumen de autos y motos acumulados que dificultaban el trabajo policial y generaban molestias a los vecinos.

En este operativo se retiraron 200 motos y seis vehículos. Figueroa agregó que quedan pocas comisarías con vehículos acumulados y que se modificó el circuito de ingreso de vehículos secuestrados: ya no ingresan a las comisarías sino que se trasladan directamente a depósitos ubicados en calle La Paz 4151 y en un ex frigorífico, donde se realizan compactaciones dos veces al año para liberar espacio.

El funcionario también detalló que parte de los vehículos secuestrados se destinan a remates, otros se donan a escuelas técnicas o a bomberos, y a través del programa Recuperá Tu Bici se intenta devolver bicicletas robadas a sus dueños. El objetivo es evitar la acumulación prolongada que históricamente se registraba en las comisarías.

Por su parte, Enzo Ricci, director de Compactación, informó que del operativo se rescataron dos vehículos en buen estado para subasta y uno que podría ser asignado o donado, además de cinco motos y cuatro bicicletas. El resto de los vehículos, debido a su deterioro, serán compactados. Ricci señaló que algunas motos llevaban hasta ocho años en la dependencia.

Finalmente, se anunció que el próximo 24 de noviembre se realizará un operativo similar en la Comisaría 9ª de Santa Fe, que es una de las que aún tiene mayor cantidad de vehículos acumulados. El plan prevé concluir estas limpiezas en todas las comisarías antes de fin de año.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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