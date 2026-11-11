Santa Fe convoca a concurso para cubrir más de 50 cargos judiciales

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe lanzó 11 concursos para cubrir más de 50 cargos en el Poder Judicial provincial. La convocatoria fue dispuesta por el ministro Pablo Cococcioni y abarca cargos de vocales de Cámara, jueces de primera instancia de distrito, integrantes de Colegios de Jueces Penales y jueces de primera instancia de circuito.

Los concursos para vocales de Cámara incluyen vacantes en los fueros Civil y Comercial, Civil, Comercial y Laboral, distribuidas en las circunscripciones judiciales de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Leé también: El viejo hospital de Venado Tuerto abrió sus puertas a los vecinos

En el caso de los jueces de primera instancia de distrito, los llamados comprenden los fueros Civil y Comercial, Familia, Extracontractual y Laboral. Mientras que el fuero Civil y Comercial abarca todas las circunscripciones judiciales, los concursos para Familia y Laboral se concentran en Santa Fe, y el de Extracontractual en Rosario. Además, se incluyen cargos para los fueros Civil, Comercial y Laboral en las circunscripciones de San Cristóbal y Villa Minetti.

Por otro lado, se convocó a concursos para integrar los Colegios de Jueces Penales de Santa Fe, Rosario, Vera y Rafaela. También se buscan cubrir cargos de jueces penales de primera instancia en las circunscripciones de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

Finalmente, los concursos para jueces de primera instancia de circuito alcanzan a nueve subcircunscripciones: San Carlos Centro, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo, Las Rosas, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda, San Vicente y Sunchales.

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario que estará disponible próximamente en la página oficial del gobierno provincial.

En este marco, el Consejo de la Magistratura ofrece un curso virtual de Perspectiva de Género destinado a quienes participen en los procesos de selección.

Una vez conformadas las juntas evaluadoras, que incluirán representantes de distintos estamentos, se realizará el sorteo de sus integrantes y se definirán las fechas para los concursos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas