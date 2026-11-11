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Clausura 2026: se acercan los octavos y comienza la carrera por el título

La Liga Profesional se prepara para disputar la primera instancia eliminatoria del Torneo Clausura 2026. Tras la fecha FIFA de noviembre, los equipos clasificados buscarán un lugar entre los ocho mejores.

GASTON PAROLAGASTON PAROLA

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa de eliminación directa. Con los octavos de final en el horizonte, los clubes que continúan en competencia se preparan para afrontar una serie de partidos que determinarán quiénes seguirán en carrera por el campeonato.

La actividad de Primera División tendrá una pausa durante la fecha FIFA de noviembre, período en el que la Selección Argentina tiene programados compromisos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica.

En paralelo, el calendario contempla el enfrentamiento entre Boca Juniors y Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.

Los playoffs definirán a los ocho mejores

La próxima instancia del Clausura reunirá a 16 equipos que competirán por los ocho lugares disponibles en los cuartos de final.

Cada encuentro será determinante para la continuidad en el certamen. Los ganadores avanzarán a la siguiente ronda, mientras que los perdedores quedarán eliminados.

La etapa eliminatoria también abre el debate entre los hinchas sobre qué equipos tienen mayores posibilidades de continuar en el torneo.

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CLAUSURA 2026
¿Quiénes avanzarán a cuartos de final?

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