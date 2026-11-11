Villa Cañás: comenzó un curso gratuito para elaborar productos navideños

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una nueva propuesta de capacitación gratuita orientada a la elaboración de productos de panificación navideña. Las actividades comenzaron el martes 10 de noviembre y se desarrollan en las instalaciones del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Producción y Empleo y la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad.

El curso está a cargo de la chef Brenda Bonifacio, quien acompaña a los participantes en el aprendizaje de distintas técnicas y preparaciones vinculadas con las celebraciones de fin de año.

Pan dulce, budines y preparaciones tradicionales

Durante los encuentros, los asistentes aprenderán a elaborar diferentes productos característicos de la época navideña, entre ellos pan dulce, budines y otras especialidades que forman parte de las mesas familiares durante las fiestas.

La propuesta busca que quienes participan puedan incorporar conocimientos prácticos relacionados con la panificación y ampliar sus habilidades en la cocina.

Además del aprendizaje de recetas, la capacitación apunta a ofrecer herramientas que puedan aprovecharse tanto para el consumo familiar como para desarrollar una actividad productiva.

Una oportunidad para aprender y emprender

Uno de los objetivos planteados por el Municipio es que los conocimientos adquiridos durante el curso puedan convertirse en una alternativa para quienes estén interesados en iniciar un pequeño emprendimiento gastronómico.

En este sentido, la elaboración de productos navideños representa una actividad vinculada con una época del año en la que aumenta la demanda de panificados y preparaciones para las celebraciones.

La formación gratuita permite acceder a estos conocimientos sin afrontar el costo de una capacitación privada, aunque el comunicado municipal no especifica si se entregarán materiales, certificados o herramientas para continuar con la actividad.

Capacitaciones impulsadas desde el Municipio

El desarrollo de esta propuesta forma parte de las acciones de formación promovidas por distintas áreas de la Municipalidad de Villa Cañás.

La participación conjunta de Producción y Empleo, Acción Social y el Área local de Igualdad, Género y Diversidad busca vincular el aprendizaje de oficios con la posibilidad de generar nuevas actividades laborales.

Por otro lado, el Taller Protegido Municipal “Ilusiones” funciona como sede de los encuentros, ofreciendo un espacio para el desarrollo de las clases.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la cantidad de participantes, la duración total de la capacitación o la apertura de nuevas inscripciones.

Con el curso ya iniciado, los asistentes avanzarán en la preparación de las distintas especialidades previstas, con el objetivo de incorporar conocimientos que puedan aplicar durante las próximas fiestas.