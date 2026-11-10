Recalifican homicidio y aumentan penas por muerte de Diego Román

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscalía y recalificó el delito en el caso de la muerte de Diego Román, atacado por una jauría de perros en Recreo en julio de 2019.

El camarista Oscar José Burtnik modificó la calificación de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual y aumentó las penas a ocho años y seis meses de prisión para Iván Mercado Reyes y a ocho años para Norma Elena Vega, quienes tenían bajo su custodia a los animales. Además, impuso una inhabilitación especial para que ambos no puedan tener perros durante el doble del tiempo de sus condenas.

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Los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, que investigaron el caso y representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitaron la apelación tras la sentencia inicial. La defensa de los condenados había presentado un recurso que fue rechazado en su totalidad.

Según la resolución, los condenados eran conscientes del riesgo letal que representaba la jauría. El camarista consideró que incluyeron en sus cálculos la posibilidad de un resultado fatal y, aun así, continuaron con su conducta.

La fiscal Ana Laura Gioria explicó que el conocimiento sobre la peligrosidad de los perros no era genérico, sino que se basaba en al menos tres incidentes graves ocurridos en abril y mayo de 2019. Entre ellos, un ataque a un hombre el 29 de abril que requirió terapia intensiva, la muerte de otro perro el 30 de abril y un ataque a una mujer que le provocó secuelas permanentes.

En uno de esos episodios, Reyes fue advertido sobre el peligro que representaban sus animales para una niña, a lo que respondió con una sonrisa evasiva, según consta en la causa.

Este fallo representa un cambio significativo en la calificación jurídica y en la severidad de las penas para los responsables de la custodia de la jauría que atacó a Diego Román.

Fuente: parte de prensa oficial.

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