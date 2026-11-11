El Acueducto Reconquista llega a El Arazá, La Potasa y Nicanor Molinas

El Gobierno de Santa Fe inició esta semana un ciclo de reuniones informativas para los vecinos de El Arazá, La Potasa y Nicanor E. Molinas, en el departamento General Obligado, con el fin de explicar el funcionamiento del nuevo servicio de agua potable que llegará a estas localidades.

Estas convocatorias, organizadas por la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, forman parte del Programa Valor del Agua y Saneamiento. El objetivo es preparar a la comunidad para la puesta en marcha del Ramal Oeste del Acueducto Reconquista.

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Hasta ahora, los habitantes de estas localidades dependían exclusivamente de perforaciones subterráneas para su abastecimiento. Con la nueva infraestructura, el agua cruda será procesada en la planta potabilizadora de Reconquista y llegará a los hogares a través de más de 45 kilómetros de conductos nuevos.

Este sistema garantizará un suministro con menores niveles de sales y sin sarro en las instalaciones domiciliarias, según indicaron desde la Provincia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de estos encuentros: “Poder dialogar mano a mano con los vecinos es fundamental para explicarles de dónde proviene el agua y todo lo que cambia a partir de ahora en sus hogares. Dejar atrás el acarreo de bidones y abrir la canilla para consumir un recurso permanentemente controlado por ASSA y por cada comuna devuelve una tranquilidad en la salud, la higiene y la cocina diaria, mejorando el bienestar de cada familia”.

Por su parte, el senador Orfilio ‘Chacho’ Marcón señaló que la llegada del acueducto representa un avance esperado para las comunidades rurales y semiurbanas del norte provincial. Además, valoró las charlas de concientización impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Enrico como una muestra de un Estado presente que planifica y dialoga con la gente.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que durante las reuniones se brindarán detalles técnicos sobre el sistema y las responsabilidades de los usuarios en relación al consumo medido. También recomendó revisar que las instalaciones internas no tengan fugas y mantener un tanque de reserva tapado y limpio anualmente para un uso eficiente del agua.

Las reuniones se desarrollan en las siguientes fechas y lugares: miércoles 11 de noviembre a las 11 en el Salón Comunitario de La Potasa, y a las 14.30 en el SUM de Nicanor E. Molinas; jueves 12 de noviembre a las 19.30 en el SUM de El Arazá.

En otro orden, el ministro Enrico informó que la gestión provincial avanza con la recuperación del canal entre la Laguna La Tigra y el Arroyo Golondrinas, cerca de Fortín Olmos, con un 80 % de avance y en etapa final.

Además, señaló que en Barrio Caima se trabaja en dos cuadras de calle Rivadavia para resolver problemas de anegamiento e intransitabilidad, mejorando el acceso a escuelas y oficinas públicas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.