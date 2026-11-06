Estudiantes abre la venta de entradas para la final ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata dio a conocer las condiciones para la venta de entradas destinadas a sus hinchas de cara a la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras. El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La comercialización de populares comenzará este viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana y estará organizada mediante cuatro ventanas de acceso, determinadas por el puntaje que cada socio tenga acumulado en el ranking de la institución.

La compra se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de Conmebol, operada por ElevenTickets.

Cuánto cuestan las entradas para Estudiantes

Los hinchas del conjunto platense tendrán asignada la tribuna Ámsterdam, ubicada en la cabecera sur del estadio Centenario.

Las entradas populares, correspondientes a la categoría 3, tendrán un precio de 5 dólares, mientras que las plateas contarán con dos valores diferentes.

Sector Categoría Precio Tribuna Ámsterdam 3 – Popular US$ 95 Tribuna Olímpica 2 – Platea US$ 250 Tribuna América 1 – Platea US$ 340

La distribución de localidades y las condiciones de acceso dependerán de cada categoría.

Cómo comprar las entradas y qué requisitos deben cumplir los hinchas

Estudiantes aclaró que no venderá directamente los tickets. Su intervención estará limitada a establecer el orden de prioridad para sus socios mediante el sistema de ranking.

Cada persona que adquiera una entrada deberá contar con un registro individual en ElevenTickets, independientemente de su edad.

Esta disposición responde a las medidas de seguridad implementadas por Conmebol para identificar a los asistentes y mantener separadas las parcialidades.

En el caso de las plateas, la organización y los cronogramas de comercialización dependerán exclusivamente de la confederación sudamericana, sin intervención del ranking de socios de Estudiantes.

Además, está previsto que se habiliten nuevas instancias de venta, aunque todavía no fueron precisadas sus fechas.

Estudiantes ofrecerá micros a Montevideo por 50 mil pesos

Otra de las medidas anunciadas por el club está vinculada con el traslado de sus socios hacia Uruguay.

La institución pondrá a disposición servicios de micros a un precio de 50.000 pesos por persona, con una cobertura del 70% del costo del transporte a cargo del propio club.

El objetivo es facilitar el viaje de los simpatizantes que quieran acompañar al equipo en la definición continental.

Es importante señalar que el importe del traslado no incluye la entrada al estadio, que deberá adquirirse por separado mediante el sistema oficial.

Una final que movilizará a los hinchas del Pincha

El partido ante Palmeiras marcará una nueva oportunidad para Estudiantes de disputar el título más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes.

Con la apertura de la venta de entradas, comenzará una etapa de organización para los hinchas que planean viajar a Montevideo, tanto por la adquisición de localidades como por el transporte y el alojamiento.

La disponibilidad de tickets estará sujeta a los cupos establecidos por Conmebol y a las distintas etapas de comercialización.