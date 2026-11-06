Colapinto vuelve a pista en Brasil: horarios y dónde verlo en vivo

La Fórmula 1 llega a San Pablo para disputar el Gran Premio de Brasil 2026, correspondiente a la 21ª fecha de la temporada. Franco Colapinto volverá a representar a Alpine en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos.

El piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de sumar kilómetros en uno de los circuitos tradicionales del campeonato, caracterizado por sus desniveles, curvas de distintas velocidades y sentido de circulación antihorario.

A qué hora corre Colapinto este viernes

De acuerdo con el cronograma difundido inicialmente, los horarios de las sesiones para Argentina son los siguientes:

Actividad anunciada Horario argentino Práctica libre 1 12:30 a 13:30 Práctica libre 2 16:00 a 17:00

Estos horarios quedan sujetos a verificación con la programación oficial del Gran Premio, especialmente por el formato sprint que puede modificar la actividad del viernes.

Dónde ver el GP de Brasil 2026 en vivo

La transmisión para Argentina está anunciada por Fox Sports, mientras que Disney+ Premium figura como alternativa para seguir la competencia mediante streaming.

Para quienes cuentan con televisión por cable, las señales informadas son: Operador Canal SD Canal HD Flow 25 106 DirecTV 105 1605 Telecentro 101 1013

La disponibilidad puede variar según el operador y el paquete contratado.

Cómo es el circuito de Interlagos

Interlagos forma parte de la historia de la Fórmula 1 desde 1973. Su trazado combina sectores rápidos, frenadas exigentes y cambios de elevación que influyen en la puesta a punto de los monoplazas.

Característica Dato Longitud 4,309 kilómetros Curvas 15 Vueltas de carrera 71 Distancia total 305,939 kilómetros Récord de vuelta 1:10.540 — Valtteri Bottas (2018)

Una nueva presentación para Colapinto

El argentino afronta otra competencia con Alpine en la recta final del calendario. La actividad en Brasil permitirá evaluar el rendimiento del monoplaza y su adaptación a un circuito que exige equilibrio entre velocidad, tracción y estabilidad.

Una vez confirmado el cronograma definitivo, quedará establecido el orden de las sesiones de entrenamientos, clasificación y carrera del fin de semana.