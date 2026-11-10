Detienen a un hombre tras amenazar a policías en Villa Cañás

Durante la madrugada del martes 10 de noviembre, personal de la Comisaría 6ª de Villa Cañás aprehendió a un hombre de 32 años luego de un incidente en una vivienda ubicada en calle 45 Bis, entre 58 y 62.

Los efectivos acudieron al lugar tras recibir un llamado que solicitaba presencia policial. Al llegar, observaron que el hombre salía del inmueble portando un objeto contundente en una mano.

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El sujeto avanzó hacia los agentes mientras los amenazaba, desoyendo las órdenes para que se detuviera. En un momento, arrojó una varilla de madera contra el personal policial.

Ante esta situación, los uniformados realizaron maniobras no lesivas para detener su avance y procedieron a su aprehensión.

Según indicaron desde la Fiscalía, el hecho fue caratulado como atentado a la autoridad y amenazas. Además, se ordenó una prohibición de acercamiento del detenido hacia el personal policial interviniente.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Fuente: parte de prensa oficial.

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