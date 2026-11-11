Firmat prepara una Navidad Blanca especial por sus diez ediciones

La ciudad de Firmat comenzó los preparativos para una nueva edición de Navidad Blanca, la celebración que este año alcanzará su décima realización. El Centro Económico de Firmat anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria a comercios y empresas interesados en participar como auspiciantes de la propuesta.

El encuentro está programado para el domingo 20 de diciembre de 2026 y, en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, se trasladará al miércoles 23. La participación del público será libre y gratuita.

La iniciativa busca reunir a familias de Firmat y localidades vecinas en una jornada con actividades recreativas, propuestas artísticas y espacios de encuentro, en el marco de las celebraciones de fin de año.

Espectáculos y personajes navideños para toda la familia

Para esta décima edición, la organización anticipó una programación que incluirá espectáculos en vivo, presentaciones musicales, números de danza, actividades infantiles, espacios gastronómicos y sorteos.

Entre los principales atractivos anunciados se encuentran las apariciones de Mickey y Minnie con vestimenta navideña, además de personajes de Frozen y Olaf.

Según adelantaron los organizadores, habrá espacios destinados a presentaciones y fotografías, para que los chicos puedan compartir momentos con los personajes durante la jornada.

La programación completa, los horarios de las actividades y otros detalles de la celebración todavía no fueron difundidos en la información proporcionada.

Convocatoria abierta a comercios y empresas

Uno de los aspectos centrales de la organización es la participación del sector comercial y empresarial.

El Centro Económico de Firmat convocó a establecimientos de la ciudad y la región para sumarse como patrocinadores, con el objetivo de reunir los recursos necesarios para desarrollar las actividades previstas.

Desde la institución destacaron que el acompañamiento privado permite sostener una propuesta abierta a toda la comunidad y, al mismo tiempo, ofrece a las firmas participantes la posibilidad de difundir sus marcas durante el evento.

Los esquemas de patrocinio pueden consultarse directamente con la entidad organizadora. Por el momento, no se informaron públicamente los valores de las distintas alternativas de auspicio.

Diez ediciones de una celebración comunitaria

La edición de este año tendrá una característica particular: Navidad Blanca alcanzará su décima realización.

La continuidad de la propuesta refleja el trabajo organizativo desarrollado a lo largo de sus distintas ediciones, con participación de comercios, empresas y vecinos.

Además de su componente recreativo, la celebración se presenta como una oportunidad para promover la actividad comercial y generar movimiento en la ciudad durante diciembre.

No obstante, todavía no se dieron a conocer estimaciones oficiales sobre la cantidad de asistentes prevista para esta edición aniversario.

Cómo participar como auspiciante

Los comercios y empresas interesados en recibir información sobre las modalidades de patrocinio pueden comunicarse con el Centro Económico de Firmat a través de los siguientes canales:

Dirección: Belgrano 1266, Firmat.

WhatsApp: 3465 481412.

Atención presencial: lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.

La convocatoria ya se encuentra abierta y la organización continuará avanzando en los preparativos de la celebración prevista para el 20 de diciembre.