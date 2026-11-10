Condenan a hombre por abuso sexual a su hija en La Gallareta

Un hombre de 40 años fue condenado a 12 años y 9 meses de prisión por abusar sexualmente de su hija menor en la localidad de La Gallareta, departamento Vera. La sentencia fue dictada este martes 10 de noviembre por unanimidad por un tribunal oral integrado por los jueces Gonzalo Basualdo, Martín Gauna Chapero y Sergio Olivera.

El condenado, identificado por las iniciales JLM, cometió los abusos en dos ocasiones durante 2020 en la vivienda que compartían. Según la fiscal Paula Prieto, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio, el hombre aprovechó momentos en que estaban solos para agredir a la niña, incluso utilizando un rebenque en la espalda.

Leé también: Comenzó en Melincué el juicio contra un pastor de Firmat por abuso sexual

Además, la fiscal indicó que el acusado amenazó de muerte a la víctima para evitar que denunciara los hechos. Le decía que si lo denunciaba y quedaba preso, la buscaría para matarla una vez liberado.

El tribunal rechazó los cuestionamientos de la defensa sobre la validez de la Cámara Gesell realizada a la víctima y ordenó que se mantenga la privación cautelar de la libertad del condenado.

El hombre fue condenado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado, tipificados así por haber sido cometidos por un ascendiente y contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente.

Por razones legales y para evitar la revictimización, no se difundió la identidad completa del condenado.

La fiscalía destacó la importancia de la sentencia en la lucha contra la violencia sexual intrafamiliar y la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Fuente: parte de prensa oficial.