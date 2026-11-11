Detuvieron a dos mujeres en la Ruta 14 tras un control policial

Dos mujeres de 33 y 38 años fueron aprehendidas en la localidad santafesina de Soldini luego de que personal policial detectara que la camioneta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro vigente. Durante el procedimiento, una de las ocupantes habría intentado entregar dinero a los efectivos para evitar la retención del vehículo.

El operativo se desarrolló el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 11:50, sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 2,5, y estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez.

Una camioneta con pedido de secuestro desde junio

Según la información policial, los agentes interceptaron una Renault Kangoo tipo furgón para realizar un control de identificación.

Al consultar los datos del vehículo en el sistema informático, constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de junio de 2026.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron a la conductora que apagara el motor y permaneciera en el lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Denunciaron un ofrecimiento de 100 dólares

De acuerdo con el parte policial, cuando los efectivos avanzaban con el procedimiento, la acompañante habría intentado llegar a un acuerdo económico para evitar que la camioneta fuera retenida.

La mujer le habría preguntado a una suboficial cuánto dinero necesitaban para solucionar la situación. Posteriormente, siempre según la versión policial, exhibió un sobre que contenía 100 dólares y propuso repartir el dinero entre los dos agentes a cambio de permitirles continuar el viaje.

El ofrecimiento fue interpretado por los uniformados como un presunto intento de cohecho, delito que contempla el ofrecimiento de dinero u otros beneficios a funcionarios públicos para influir en el cumplimiento de sus funciones.

Hasta el momento no trascendió una declaración de las involucradas ni de sus representantes legales sobre lo ocurrido.

Encontraron notas manuscritas y un croquis

Durante la requisa posterior, los policías también informaron el hallazgo de seis notas escritas a mano con tinta azul.

Entre los documentos había un papel con una referencia a la necesidad de conseguir vendedores y otro que contenía un croquis realizado a mano alzada.

No se precisó si esos elementos tienen vinculación con el pedido de secuestro del vehículo o con alguna otra investigación. Tampoco se informó si fueron incorporados formalmente como evidencia judicial.

Las mujeres quedaron alojadas en una dependencia policial

Tras el procedimiento, ambas mujeres fueron trasladadas a Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

Posteriormente quedaron alojadas en la Subcomisaría 6ª, mientras que la Renault Kangoo fue secuestrada.

Las actuaciones fueron registradas bajo las figuras de pedido de secuestro activo, recupero de vehículo y cohecho.

Por el momento no se difundieron detalles sobre el origen del requerimiento judicial que pesaba sobre la camioneta, su titularidad ni las circunstancias por las cuales las mujeres se encontraban en posesión del rodado.

La investigación deberá determinar la situación procesal de ambas involucradas y establecer si existieron responsabilidades penales vinculadas con el vehículo y el presunto ofrecimiento de dinero.