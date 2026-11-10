Desactivan alerta por búsqueda de dos adolescentes en Venado Tuerto
La policía de Venado Tuerto informó este martes 10 de noviembre que la búsqueda de dos adolescentes, Abigail Frua y Martín Bautista Nuñoz, fue desactivada tras ser localizados.
Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos, lo que generó un operativo para dar con su paradero. Según indicaron desde la fuerza, tras las tareas de investigación y rastrillaje, los adolescentes fueron hallados y se encuentran en buen estado.
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No se brindaron detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni el lugar donde fueron encontrados, ni tampoco si hubo intervención de otras instituciones durante el proceso.
Desde la policía reiteraron la importancia de denunciar rápidamente cualquier ausencia de menores para activar los protocolos correspondientes y garantizar su pronta localización.
En este marco, recordaron que cualquier información sobre personas desaparecidas puede ser comunicada al 911 o a las dependencias policiales más cercanas.
Fuente: parte de prensa oficial.
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