Miguel Ángel C., con domicilio en Villa Esquiú, provincia de Córdoba, fue detenido en el marco de la investigación por robos de camiones y privaciones de la libertad de sus conductores en rutas del sur santafesino. Es el tercer detenido en la causa y la Fiscalía lo señala como el presunto encargado de recibir los vehículos sustraídos y buscarles destino en el mercado ilegal.

La fiscal Mayra Vuletic sostiene que el sospechoso integraría una asociación ilícita junto con Marcelo Christian S. y Carmen Lidia A., a quienes identifica como los jefes de la organización. Ambos ya se encuentran en prisión preventiva. La investigación también comprende a otras personas que todavía no fueron identificadas.

Además de su presunta pertenencia a esa estructura, a Miguel Ángel C. se le atribuye una participación concreta en el robo de un Scania P310 ocurrido el 28 de julio en Venado Tuerto, el primero de la serie investigada. El camión fue interceptado en la banquina de la ruta nacional 33, a la altura de la intersección con calle República de Irlanda, antes de la rotonda de acceso a la ciudad.

Según la imputación, los asaltantes abordaron al conductor, le colocaron un objeto en la cabeza que le impedía ver, le ataron las manos y los pies y lo subieron a un Fiat Cronos. Se llevaron el camión y dejaron el acoplado sobre la colectora de la ruta 33, casi en el cruce con avenida Santa Fe. El chofer fue liberado después de casi diez horas en Landeta.

La hipótesis fiscal ubica al nuevo detenido en la etapa posterior al asalto. La acusación sostiene que recibió el camión en Villa Esquiú junto con otras personas investigadas, con el objetivo de ocultarlo, desarmarlo, revisarlo y destinarlo al mercado ilegal.

Para la Fiscalía, la organización actuaba de manera permanente y repetía una misma modalidad: reducía con violencia a los conductores, los golpeaba, los sujetaba con precintos y les cubría el rostro con una capucha. Luego los trasladaba varios kilómetros en el Fiat Cronos y los abandonaba en zonas rurales aisladas, sin medios para comunicarse o pedir ayuda. Mientras tanto, los camiones eran llevados a Córdoba para adulterarlos y comercializarlos ilegalmente, de acuerdo con esa reconstrucción.

A Miguel Ángel C. se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, en calidad de coautor, y robo calificado por ser en despoblado y en banda, con privación ilegítima de la libertad, como partícipe secundario. Estas responsabilidades forman parte de la acusación y deberán acreditarse durante el proceso.

La orden dispone que permanezca incomunicado hasta ser puesto a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto. También establece su traslado ante el tribunal que determine la Oficina de Gestión Judicial, mientras continúa la búsqueda de los demás presuntos integrantes.

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