Elortondo llegó al podio nacional con su auto eléctrico

La localidad de Elortondo tuvo representación en el podio nacional del Desafío ECO YPF 2026. El Coyote Team, integrado por estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 287 "Jorge Newbery", consiguió el tercer puesto oficial en la competencia de resistencia desarrollada en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires.

El resultado marcó un avance respecto de su primera participación, realizada en 2025 en Concepción del Uruguay, donde el establecimiento educativo había finalizado en la séptima posición.

Una carrera que terminó con podio

Uno de los momentos más importantes de la participación llegó durante la prueba Endurance Finals, que evalúa el rendimiento y la resistencia de los vehículos eléctricos construidos por los equipos escolares.

El prototipo de Elortondo cruzó primero la línea de llegada después de una hora y media de competencia. Sin embargo, al aplicarse el tiempo reglamentario de una hora y veinte minutos para establecer la clasificación, el Coyote Team quedó oficialmente en el tercer puesto.

Las dos primeras posiciones correspondieron a la Escuela de Educación Técnica N.º 1 de Arrecifes y a la Escuela Técnica N.º 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el equipo santafesino obtuvo otros resultados durante el certamen: tercer puesto en Setup Challenge, segundo lugar en la prueba de 1/8 de milla, posición 16 en Flying Lap y décimo lugar en Sprint Femenino.

El trabajo de estudiantes y docentes

La delegación de la Escuela Técnica 287 estuvo integrada por 25 personas, de las cuales ocho participaron directamente de las tareas en boxes.

La coordinación estuvo a cargo de los docentes Julián Dotto y Gustavo Sierra Nim, junto al jefe de equipo Ciro Diale.

El grupo técnico contó con los mecánicos Bautista Manassero y Benjamín Strafella, mientras que la conducción del vehículo estuvo a cargo de Luciano Luppi, Bianca Baez y Amaranta Lorenzetti.

Para afrontar esta segunda participación, los integrantes del proyecto realizaron modificaciones en los trenes delantero y trasero, incorporaron ajustes aerodinámicos y destinaron recursos al mejoramiento del sistema eléctrico.

Estas tareas formaron parte de la preparación desarrollada durante el año dentro de la institución educativa.

El acompañamiento de la comunidad

El docente Gustavo Sierra Nim destacó que el resultado obtenido representa un incentivo para continuar con el proyecto durante el próximo año.

También agradeció la participación de estudiantes, familias, profesores, cooperadora escolar y comercios que colaboraron para concretar el viaje y la competencia.

Por su parte, el presidente comunal de Elortondo, Angelo Yocco, acompañó a la delegación en Junín y reconoció el trabajo realizado por los jóvenes y sus docentes.

"Me llena de orgullo ver el compromiso, las ganas y el trabajo de este grupo que consiguió resultados muy importantes", expresó.

El próximo objetivo: construir otro vehículo

Después de alcanzar el podio nacional, la Escuela Técnica 287 analiza la posibilidad de desarrollar un segundo auto eléctrico para futuras competencias.

La iniciativa dependerá de los recursos económicos que pueda reunir la institución y permitiría ampliar la participación de estudiantes en las distintas etapas del proyecto.

De concretarse, el Coyote Team podría continuar su desarrollo técnico con dos vehículos y sumar nuevos integrantes a esta experiencia educativa.