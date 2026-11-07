Un científico de Wheelwright fue reconocido por el Senado de la Nación

El científico e investigador Alejandro Sartorio, oriundo de Wheelwright, fue distinguido con la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación Argentina, un reconocimiento a su trayectoria académica y sus aportes en el campo de la informática y la innovación tecnológica.

La distinción fue promovida por el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski y entregada durante una ceremonia realizada en el Senado. El reconocimiento destaca una carrera profesional vinculada con la investigación universitaria, la inteligencia artificial y la aplicación de nuevas tecnologías en instituciones públicas y privadas.

Más de dos décadas dedicadas a la investigación

Sartorio es doctor en Informática por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Actualmente se desempeña como director del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de Rosario, perteneciente a la UAI, y como profesor asociado en la Universidad Nacional de Rosario.

A lo largo de su trayectoria desarrolló actividades de investigación, docencia y formación de profesionales. Su producción académica comprende más de 40 publicaciones científicas, entre artículos especializados, presentaciones en congresos y capítulos de libros.

Sus principales áreas de trabajo incluyen inteligencia artificial, ingeniería de software, automatización de procesos y desarrollo de herramientas informáticas aplicadas a diferentes sectores.

Su participación en proyectos del Gobierno santafesino

Además de su actividad académica, Sartorio cuenta con antecedentes en la administración pública provincial.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022 ocupó el cargo de director provincial de Gestión de Proyectos y Procesos del Gobierno de Santa Fe.

Posteriormente, durante el período 2023-2024, se desempeñó como subsecretario de Innovación Pública.

En esas funciones participó en iniciativas vinculadas con la digitalización de procedimientos administrativos, la reducción del uso de documentación en papel y el desarrollo de sistemas tecnológicos relacionados con procesos electorales.

Su experiencia también se extendió al sector privado mediante proyectos orientados a incorporar soluciones informáticas en organizaciones y empresas.

Investigaciones vinculadas con Wheelwright

La localidad de Wheelwright también formó parte de algunos de sus trabajos académicos.

En 2014 presentó el proyecto denominado "Wheelwright comuna físico-virtual: desarrollo integral de una ingeniería de servicios", relacionado con la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión local.

Un año después desarrolló una investigación sobre mecanismos para facilitar el acceso a información financiera de la comuna.

Estos antecedentes muestran la aplicación de conocimientos científicos a necesidades concretas de la administración local.

Inteligencia artificial y nuevos desarrollos

En el ámbito empresarial, Sartorio es cofundador de Jinzo, una plataforma de inteligencia artificial orientada a la gestión pública, y de Hitofusion.

Ambas iniciativas forman parte de su actividad vinculada con la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas.

El reconocimiento del Senado incorpora su nombre entre los profesionales distinguidos por sus contribuciones científicas y tecnológicas.

Para Wheelwright y el sur santafesino, la distinción permite dar visibilidad nacional a la trayectoria de un investigador cuya actividad comprende la universidad, el Estado y el sector tecnológico.