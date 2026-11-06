Cierran seis registros del Automotor en el sur de Santa Fe

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema de registros del Automotor que tendrá impacto en distintas localidades del sur de Santa Fe. La decisión comprende dependencias vinculadas con Venado Tuerto, Firmat, Rufino, María Teresa, Melincué y Chañar Ladeado.

Según informó Sur24, la medida fue establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial.

En total, la disposición contempla 72 registros en todo el territorio argentino, de los cuales 13 corresponden a la provincia de Santa Fe. La normativa incluye la supresión de 67 dependencias y el cierre operativo de otras cinco cuya eliminación había sido dispuesta anteriormente.

Qué registros están alcanzados en la región

La reorganización comprende oficinas con competencias específicas en maquinaria agrícola, vial e industrial, además de registros vinculados con créditos prendarios.

Entre las localidades mencionadas aparecen Venado Tuerto, Firmat, Rufino, María Teresa, Melincué y Chañar Ladeado, donde se deberán reorganizar las funciones administrativas y registrales.

Un dato importante es que la decisión no significa que todos los registros del Automotor de estas ciudades dejarán de funcionar.

La medida afecta dependencias determinadas y contempla que sus competencias sean transferidas a otras oficinas que continuarán prestando servicios.

Qué pasará con los trámites y la documentación

El Ministerio de Justicia estableció un plazo máximo de 60 días hábiles para concretar el proceso.

Durante ese período, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá organizar el traslado de documentación, la reasignación de legajos y las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos.

Esto significa que los registros incluidos en la resolución no necesariamente dejarán de atender al público de manera inmediata.

Por el momento, la información difundida no precisa cuáles serán las oficinas receptoras ni cómo se distribuirán los trámites correspondientes a cada localidad.

Tampoco se confirmó si los usuarios deberán trasladarse a otras ciudades para completar gestiones presenciales.

Una reorganización que ya tenía antecedentes

La decisión se suma a modificaciones realizadas durante agosto, cuando el Gobierno nacional había dispuesto cambios en la distribución de competencias entre distintas oficinas.

En aquella oportunidad, determinados registros recibieron funciones y documentación procedentes de otras dependencias.

Con la nueva resolución, algunas oficinas que habían absorbido esas tareas también quedaron comprendidas en el esquema de cierre, por lo que será necesaria otra redistribución administrativa.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Para los habitantes del departamento General López y localidades cercanas, uno de los puntos centrales será conocer dónde quedarán radicados los legajos y qué oficinas estarán habilitadas para continuar los trámites.

La situación también tiene relevancia para productores agropecuarios, titulares de maquinaria agrícola, gestores y personas que realizan operaciones vinculadas con créditos prendarios.

Hasta que se comunique oficialmente la nueva distribución, no corresponde dar por cerrado ningún registro específico ni asumir que los trámites deberán realizarse fuera de la localidad.

La implementación de la resolución y las próximas comunicaciones de la DNRPA permitirán conocer cómo quedará organizado el servicio registral en el sur santafesino.