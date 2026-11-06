Firmat reunirá a profesionales de enfermería en un encuentro regional

La ciudad de Firmat será sede del primer Simposio de Enfermería 2026, una jornada de capacitación e intercambio destinada a enfermeros, licenciados y estudiantes de la ciudad y la región. El encuentro se desarrollará este sábado 7 de noviembre en el Centro Cultural Norberto Luppi, ubicado en la intersección de Corrientes y San Martín.

La actividad comenzará con las acreditaciones a las 9:30, mientras que la apertura oficial está prevista para las 10. La participación será gratuita, aunque los interesados deberán completar previamente un formulario de inscripción. También se ofrecerá la posibilidad de obtener un certificado de asistencia.

Según informaron desde la organización, la convocatoria ya superó los 80 inscriptos, con participantes provenientes de diferentes localidades del sur santafesino.

Una iniciativa surgida desde el sector de enfermería

La propuesta fue impulsada por Cecilia Martínez, Anabela Mussolino, Blanca Iren y Evangelina Negro, quienes plantearon la necesidad de generar un espacio regional para compartir experiencias, actualizar conocimientos y promover la formación profesional.

La Municipalidad de Firmat acompañó la iniciativa a través de su área de Salud.

El subsecretario de Salud municipal, Pablo Menna, destacó el respaldo del intendente Leonel Maximino y explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores de toda la región.

En ese sentido, sostuvo que el encuentro permitirá acercar contenidos y experiencias a profesionales que habitualmente deben trasladarse a ciudades de mayor tamaño para participar de este tipo de actividades.

El rol de enfermería y los desafíos de la profesión

Evangelina Negro, licenciada en Enfermería e integrante del Hospital General San Martín, explicó que la profesión atraviesa un proceso de ampliación de sus responsabilidades y campos de intervención.

La profesional señaló que actualmente el trabajo de enfermería comprende no solamente la atención directa de pacientes, sino también la investigación, la identificación de necesidades sanitarias y el desarrollo de proyectos vinculados con el cuidado de la comunidad.

Además, consideró importante que los propios trabajadores puedan presentar experiencias, realizar investigaciones y compartir conocimientos adquiridos durante su ejercicio profesional.

Negro también destacó la respuesta de la convocatoria, al señalar que ya se registraban más de 80 inscripciones provenientes de distintas localidades.

Cuáles serán los temas del simposio

El programa incluirá exposiciones relacionadas con distintos aspectos del ejercicio profesional.

La licenciada Ruth Bryan abordará el acompañamiento durante la última etapa del cuidado, mientras que Walter Duhalde expondrá sobre los registros de enfermería, su evolución histórica y el marco legal correspondiente.

Por otro lado, Eduardo Arellano desarrollará una presentación sobre las instituciones representativas del sector, sus obligaciones y las competencias profesionales.

También participará el Dispositivo de Consejería en Salud Mental del Hospital General San Martín, que presentará la experiencia «Salud Mental en Red», un servicio de escucha activa que funciona todos los días.

La exposición estará a cargo de Blanca Iren, Cecilia Martínez, Anabela Mussolino y Evangelina Negro.

Inscripción y participación

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Firmat, el Centro Universitario de Firmat, el diputado provincial Leo Calaianov, la agrupación Área Restringida y el Consejo Federal de Enfermería.

Los interesados pueden completar la inscripción mediante el formulario oficial de inscripción.

La realización de esta primera edición permitirá evaluar la continuidad de espacios de capacitación regional, aunque por el momento no se anunciaron nuevas fechas.