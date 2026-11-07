Murphy sumó otro camión 0 km y avanza en la renovación de vehículos comunales

La Comuna de Murphy continúa con la renovación de su parque automotor mediante la incorporación de un nuevo camión 0 kilómetro. Se trata de un Dongfeng Captain C615 con carrocería, que será destinado a las tareas operativas y de mantenimiento que se realizan diariamente en la localidad.

La adquisición fue anunciada por el presidente comunal, Ezequiel Rodríguez, quien explicó que forma parte de un programa de recambio de vehículos y herramientas de trabajo, orientado a mejorar la prestación de los servicios públicos y las condiciones laborales del personal.

Esta unidad se suma a un camión Foton 0 kilómetro adquirido anteriormente por la administración local. De esta manera, la Comuna incorpora su segundo vehículo nuevo dentro del proceso de renovación de la flota.

Buscan reemplazar vehículos antiguos

Uno de los principales objetivos planteados por el Gobierno comunal es retirar progresivamente de circulación tractores y carros antiguos que actualmente forman parte del equipamiento utilizado para distintas tareas.

Según explicó Rodríguez, la intención es contar con vehículos más adecuados para los trabajos cotidianos, reducir las dificultades operativas y ofrecer mayores condiciones de seguridad tanto a los empleados como a los vecinos.

El mandatario comunal recordó la inversión anterior y señaló que el nuevo camión representa otro paso dentro del mismo programa.

«Seguimos mejorando toda la maquinaria de la Comuna para que tengamos mejor servicio para nuestros vecinos, pero también mejor comodidad para los trabajadores», expresó.

Además, sostuvo que la incorporación permitirá avanzar en la sustitución de equipamiento con varios años de utilización.

«Compramos este segundo 0 km. Es un vehículo totalmente renovado y queremos con esto eliminar todo lo que son tractores viejos y carros viejos para mayor seguridad de todos», manifestó Rodríguez.

Una inversión destinada a los servicios comunales

La renovación del parque automotor constituye una de las herramientas utilizadas por las administraciones locales para sostener los trabajos de mantenimiento urbano, traslado de materiales y otras actividades vinculadas con los servicios públicos.

En el caso de Murphy, la gestión comunal sostiene que el reemplazo de unidades antiguas permitirá mejorar la organización de esas tareas y brindar mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, en la información difundida no se precisaron el monto invertido en el Dongfeng Captain C615, la forma de financiamiento ni las condiciones de adquisición.

Tampoco se detalló qué vehículos serán retirados del servicio o cuál será el destino de las unidades reemplazadas.

La próxima incorporación podría ser un tractor

El plan de renovación no finalizaría con la llegada del segundo camión. De acuerdo con la información difundida desde el ámbito comunal, la próxima compra proyectada estaría vinculada con la incorporación de un tractor.

Por el momento, no se comunicaron características técnicas, presupuesto ni plazos para concretar esa operación.

La eventual adquisición permitiría continuar con el esquema de reemplazo de maquinaria que viene desarrollando la administración de Rodríguez.

Mientras tanto, el nuevo Dongfeng se incorpora al patrimonio comunal y queda destinado a fortalecer las tareas operativas que se realizan en Murphy.