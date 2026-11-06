Prisión preventiva para hombre que intentó robar en escuela de Santa Fe

La Justicia de Santa Fe dispuso la prisión preventiva de un hombre de 37 años acusado de intentar robar en la escuela Camila C. de Ballarini, ubicada en calle Vieytes al 5.500, en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue ordenada por la jueza Rosana Carrara durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. La fiscal a cargo de la investigación, Florencia Zarabia, solicitó la cautelar.

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Según informó la fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 24 de octubre. El imputado ingresó al establecimiento educativo de manera ilegítima, forzó las cerraduras de dos armarios y sustrajo un ventilador, una pava eléctrica y un termo, entre otros elementos.

Sin embargo, el robo no se concretó gracias a la intervención del Comando Radioeléctrico. Los agentes policiales detectaron la situación y lograron aprehender al hombre en las inmediaciones de la escuela.

El detenido está siendo investigado por el delito de tentativa de robo, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Intervención policial y judicial

La rápida respuesta de los efectivos policiales fue clave para evitar el hurto. La fiscal Zarabia destacó que la acción del Comando Radioeléctrico impidió que el acusado lograra su objetivo.

Por su parte, la jueza Carrara consideró que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el avance de la investigación y la seguridad pública, según consta en el expediente judicial.

Fuente: parte de prensa oficial.

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