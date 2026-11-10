Carlos Palacios declaró en Chile por una investigación de narcotráfico

El mediocampista de Boca Juniors, Carlos Palacios, se presentó este lunes 9 de noviembre ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para prestar declaración en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas. La investigación involucra a su suegro, quien permanece detenido bajo prisión preventiva.

El futbolista chileno, de 26 años, permaneció aproximadamente dos horas en dependencias policiales acompañado por su abogado, Felipe Moraga. Su citación se produjo después de que una camioneta Mercedes-Benz registrada a su nombre fuera incautada en el marco de una investigación por narcotráfico.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el vehículo habría sido utilizado para transportar pasta base de cocaína. La causa también incluye procedimientos en los que se decomisaron más de 1.400 kilogramos de sustancias ilícitas, aunque no se estableció públicamente una participación directa del jugador en esos hechos.

Qué explicó la defensa de Carlos Palacios

Tras la declaración, el abogado Felipe Moraga aseguró que su representado no fue formalizado judicialmente y que tampoco se encuentra sujeto a medidas cautelares.

El defensor explicó que Palacios adquirió la camioneta legalmente, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago.

Según su relato, cuando el futbolista se trasladó a Argentina para incorporarse a Boca en 2025, dejó el vehículo en una propiedad familiar ubicada en Santiago de Chile.

Moraga sostuvo que el suegro del jugador habría utilizado la camioneta sin su conocimiento ni autorización.

"Sin su venia, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro", expresó el abogado.

Además, afirmó que Palacios tomó conocimiento de la situación a través de una publicación periodística, cuando su familiar ya se encontraba detenido.

Esta explicación corresponde a la posición de la defensa y deberá ser evaluada dentro de la investigación judicial.

Por qué Palacios viajó a Chile y terminó declarando

El jugador había viajado a su país después de la reciente consagración de Boca Juniors en Argentina. Su intención era visitar a sus hijos y asistir al encuentro entre Ñublense y Colo-Colo, disputado en Chillán.

Su presencia durante la transmisión del partido habría facilitado que las autoridades concretaran la citación, circunstancia que no cuenta con confirmación oficial.

Como consecuencia, Palacios debió modificar su regreso a Buenos Aires para presentarse ante los investigadores.

A su llegada al establecimiento policial, el futbolista manifestó su incomodidad por la presencia de periodistas y cámaras. Posteriormente, se retiró sin realizar declaraciones sobre el expediente.

La situación judicial y las posibles consecuencias en Boca

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo llegó a utilizarse la camioneta registrada a nombre de Palacios y si el futbolista tenía conocimiento de su presunto destino.

Su abogado remarcó que la comparecencia permitió aportar documentación relacionada con la adquisición del vehículo y avanzar en una eventual solicitud de devolución.

También hizo referencia a las repercusiones profesionales que la situación habría generado para el mediocampista.

"Le ha generado muchos problemas laborales", afirmó Moraga, quien mencionó además el malestar que podría provocar el episodio en el presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente ninguna sanción del club ni una decisión deportiva vinculada con esta investigación.

Cómo continúa la investigación en Chile

La causa permanece bajo investigación de las autoridades chilenas. La situación del suegro de Palacios y el análisis de los antecedentes relacionados con la camioneta forman parte del expediente.

La declaración en calidad de imputado no implica una condena ni permite establecer, por sí sola, responsabilidad penal.

Por ahora, la defensa sostiene que el futbolista no participó de las maniobras investigadas. La eventual devolución del vehículo y cualquier modificación de su situación procesal dependerán de las actuaciones de la Justicia chilena.