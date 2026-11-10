NBA: Lakers lidera el Oeste y Spurs y Warriors extienden sus rachas

La Conferencia Oeste de la NBA mantiene una disputa entre varios equipos que comenzaron la temporada 2026/27 con resultados positivos. Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs y Golden State Warriors volvieron a ganar este lunes 9 de noviembre y prolongaron sus respectivas rachas en la fase regular.

Los Lakers se mantienen al frente de la clasificación con un registro de 10 triunfos y 2 derrotas, mientras que San Antonio los sigue de cerca con una marca de 9-2. Golden State, por su parte, alcanzó las ocho victorias en once presentaciones.

Doncic regresó y los Lakers sumaron su sexto triunfo consecutivo

Los Angeles Lakers derrotaron 124-114 a Atlanta Hawks como visitantes y consiguieron su sexta victoria seguida.

Luka Doncic encabezó la ofensiva con 32 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. El esloveno también aportó cinco recuperaciones y dos bloqueos.

El equipo dirigido por J. J. Redick contó además con 23 puntos de Sandro Mamukelashvili, mientras que Walker Kessler terminó con 21 y Collin Sexton sumó 18.

Los Lakers afrontaron el compromiso sin Austin Reaves, ausente por enfermedad, ni Quentin Grimes, quien se encontraba lesionado.

Con este resultado, el conjunto de Los Ángeles llegó a diez victorias en doce partidos y conservó el primer puesto del Oeste.

Wembanyama anotó 40 puntos y San Antonio llegó a nueve victorias seguidas

San Antonio Spurs continúa como uno de los principales perseguidores de los Lakers. El equipo texano venció 122-96 a Phoenix Suns y alcanzó su noveno triunfo consecutivo.

Victor Wembanyama volvió a ocupar un papel central en el desarrollo del encuentro. El francés terminó con 40 puntos y 11 rebotes, además de una participación defensiva determinante.

San Antonio estableció diferencias durante los primeros tres cuartos y llegó al último período con una ventaja de 25 puntos.

El equipo dirigido por Mitch Johnson alcanzó un registro de 9-2 y se mantiene a medio partido del liderazgo de la Conferencia Oeste.

Golden State superó por 51 puntos a New Orleans

Golden State Warriors también extendió su serie de resultados positivos con una victoria 138-87 frente a New Orleans Pelicans.

El conjunto de San Francisco consiguió su octavo triunfo consecutivo y dejó su registro en 8-3, después de haber comenzado la temporada con tres derrotas.

Stephen Curry y Brandin Podziemski aportaron 23 puntos cada uno, mientras que el equipo sostuvo una producción ofensiva que le permitió superar los 100 puntos antes de finalizar el tercer cuarto.

La diferencia definitiva fue de 51 puntos, una de las más amplias registradas hasta el momento en esta temporada.

Cooper Flagg anotó 43 puntos en el triunfo de Dallas

Otro de los encuentros destacados de la jornada se disputó entre Dallas Mavericks e Indiana Pacers.

Dallas se impuso 125-122 con una actuación de Cooper Flagg, quien terminó con 43 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

El joven de 19 años se convirtió en el segundo adolescente en la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en un mismo partido

Todos los resultados del lunes 9 de noviembre Equipo ganador Rival Resultado Lakers Atlanta Hawks 124-114 San Antonio Spurs Phoenix Suns 122-96 Golden State Warriors New Orleans Pelicans 138-87 Dallas Mavericks Indiana Pacers 125-122 Houston Rockets Denver Nuggets 110-100 Detroit Pistons Washington Wizards 122-111 Memphis Grizzlies Toronto Raptors 118-102 Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers 124-112

Cómo quedó la parte alta de la Conferencia Oeste Pos. Equipo Ganados Perdidos 1 Los Angeles Lakers 10 2 2 San Antonio Spurs 9 2 3 Oklahoma City Thunder 8 2 4 Minnesota Timberwolves 8 3 5 Golden State Warriors 8 3 6 Houston Rockets 8 3 Clasificación correspondiente al cierre del lunes 9 de noviembre de 2026.

Con la temporada todavía en su etapa inicial, Lakers, Spurs y Warriors buscarán sostener sus rachas en los próximos compromisos. El viernes 13 de noviembre, San Antonio y Golden State tienen previsto enfrentarse en un duelo directo entre dos de los equipos que mejor comenzaron la competencia.