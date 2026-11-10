Estudiantes pierde a Joaquín Correa y peligra su presencia ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata recibió una noticia que modifica su planificación deportiva para las próximas semanas. Joaquín Correa sufrió una lesión muscular de grado dos en el bíceps de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro del jueves frente a Independiente Rivadavia, correspondiente a la Supercopa Argentina.

El diagnóstico fue comunicado por el club luego de los estudios realizados al delantero de 32 años, quien debió abandonar el campo de juego durante el empate 1-1 ante Talleres de Córdoba, disputado el sábado 7 de noviembre.

La lesión se produjo en el segundo tiempo del encuentro. Correa fue reemplazado a los 24 minutos del complemento y posteriormente se confirmó el alcance de la molestia muscular.

Una baja para la Supercopa Argentina

El entrenador Alexander Medina no podrá contar con el atacante para el partido frente a Independiente Rivadavia, programado para el jueves 12 de noviembre a las 20, en Córdoba.

El compromiso representa una oportunidad para que Estudiantes consiga un nuevo título, aunque deberá afrontarlo sin uno de los futbolistas que integran sus alternativas ofensivas.

El cuerpo técnico tendrá que evaluar las opciones disponibles para cubrir su ausencia, mientras el delantero comienza el proceso de recuperación.

La final ante Palmeiras, el principal objetivo

La preocupación del club pasa también por la final de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Estudiantes enfrentará a Palmeiras en el partido decisivo del certamen continental y la intención es que Correa pueda estar a disposición de Medina.

Sin embargo, la recuperación de un desgarro de grado dos requiere seguimiento médico y una reincorporación progresiva a los entrenamientos. Por ese motivo, todavía no está garantizada su presencia frente al conjunto brasileño.

Incluso si recibe el alta antes de la final, el atacante podría llegar con poco ritmo de competencia, debido a los días de inactividad y a la reducción de las prácticas junto al plantel.

La decisión sobre su participación dependerá de la evolución física y de las evaluaciones que se realicen durante las próximas semanas.

Los antecedentes físicos de Correa en Estudiantes

Desde su regreso al club en agosto, el delantero atravesó distintos inconvenientes físicos que afectaron su continuidad.

Durante el encuentro frente a Corinthians, disputado en San Pablo, había sufrido otra molestia muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas.

Posteriormente, en el partido de vuelta ante Flamengo en el estadio Maracaná, recibió un golpe que le provocó un hematoma y lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Estos antecedentes forman parte del seguimiento que realiza el cuerpo médico, aunque no permiten anticipar por sí solos los plazos de recuperación de la lesión actual.

Estudiantes espera su evolución

Con la Supercopa Argentina como compromiso inmediato y la final continental a menos de tres semanas, Estudiantes deberá administrar la recuperación del futbolista.

Por el momento, no se comunicó una fecha oficial para su regreso a los entrenamientos con normalidad.

Las próximas evaluaciones médicas serán determinantes para establecer si Correa podrá integrar la convocatoria frente a Palmeiras y en qué condiciones físicas llegará al encuentro.