Bayern Múnich sigue de cerca la recuperación de Jamal Musiala

La situación de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Múnich. El futbolista alemán, de 23 años, permanece bajo seguimiento médico debido a un trastorno neurológico funcional que le provocó episodios de desvanecimiento durante partidos disputados en agosto. A este cuadro se suma una lesión muscular que mantiene en suspenso su regreso a la competencia.

Uli Hoeneß, presidente honorario del club alemán, se refirió públicamente al estado del mediapunta y admitió que todavía no existen certezas sobre el nivel futbolístico que podrá alcanzar una vez completada su recuperación.

Durante una entrevista en el programa Sonntags-Stammtisch, de la emisora bávara BR, el dirigente reconoció: «Estamos en un dilema con él».

Hoeneß explicó que el jugador atraviesa una enfermedad cuyo tratamiento requiere seguimiento y sostuvo que, aunque puede mantenerse controlada, resulta difícil establecer un pronóstico definitivo.

Los episodios que encendieron la preocupación

La situación médica de Musiala tomó estado público durante agosto, cuando sufrió dos episodios de desvanecimiento en encuentros frente al RB Leipzig y el Heidenheim, separados por apenas tres días.

Posteriormente, se informó que el futbolista presenta un trastorno neurológico funcional, una condición que puede afectar el funcionamiento del sistema nervioso y producir diferentes manifestaciones físicas.

El tratamiento y los ajustes en la medicación le permitieron atravesar más de ocho semanas sin nuevos episodios, de acuerdo con la información difundida.

El propio Musiala utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad y explicar que se encontraba recibiendo atención médica.

«Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista», expresó el futbolista, quien también destacó el acompañamiento del Bayern Múnich y de su entorno familiar.

Las dudas sobre su rendimiento deportivo

Más allá de la evolución médica, una de las principales inquietudes del Bayern está relacionada con las condiciones físicas que tendrá Musiala cuando pueda regresar a la actividad profesional.

Hoeneß reconoció que todavía no pueden determinar si el jugador recuperará el rendimiento que mostraba antes de los problemas de salud.

La velocidad, la aceleración y los cambios de dirección forman parte de las principales características del mediapunta. En este contexto, se mencionó la posibilidad de que determinados medicamentos produzcan efectos transitorios sobre su capacidad física, aunque no se presentó información clínica que confirme ese impacto en su caso particular.

Además, Musiala atraviesa una lesión en los isquiotibiales, por lo que su regreso también depende de la recuperación muscular.

Bayern Múnich mantiene su respaldo al futbolista

En sus declaraciones, Hoeneß dejó en claro que la institución no contempla evaluar la situación exclusivamente desde una perspectiva contractual.

El dirigente sostuvo que el club debe acompañar al jugador durante el proceso de recuperación, independientemente de las dudas que puedan existir sobre su rendimiento futuro.

Musiala forma parte del plantel conducido por Vincent Kompany y es uno de los futbolistas que adquirieron mayor protagonismo en el equipo durante las últimas temporadas.

Desde su debut profesional en junio de 2020, registra 235 partidos oficiales y 71 goles con Bayern Múnich, según las estadísticas consignadas en la información difundida. También acumula 46 encuentros y 10 tantos con la selección alemana.

¿Cuándo podría volver a jugar Musiala?

El encuentro ante Colonia, previsto para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su regreso. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación definitiva sobre su disponibilidad.

La decisión dependerá de las evaluaciones médicas y físicas que se realicen durante los próximos días.

Mientras tanto, Bayern Múnich continuará siguiendo la evolución del mediapunta, sin establecer públicamente un plazo definitivo para recuperar su continuidad competitiva.