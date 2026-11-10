Alpine se fue de Brasil sin puntos y Colapinto explicó las dificultades

Alpine cerró su participación en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con un resultado por debajo de sus expectativas. Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 14°, en una carrera disputada el domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, Brasil.

Las condiciones cambiantes de la pista, las dificultades en la largada y la falta de adherencia complicaron el rendimiento de ambos monoplazas. Ninguno logró ingresar entre los diez primeros, por lo que la escudería francesa se retiró sin sumar unidades para el Campeonato de Constructores.

Colapinto superó a Gasly, pero no pudo llegar a los puntos

El piloto argentino había quedado eliminado en la Q1 durante la clasificación del sábado, cuando registró el 17° tiempo. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros competidores le permitieron avanzar hasta el 13° lugar de la grilla de partida.

En la carrera, Colapinto sufrió una largada complicada y perdió posiciones durante los primeros metros. Posteriormente logró recuperar terreno, protagonizó diferentes maniobras y superó a Gasly en la vuelta 57.

El argentino consiguió terminar por delante de su compañero por segunda fecha consecutiva, después de haberlo superado también en México.

Al analizar su actuación, Colapinto reconoció que la salida condicionó sus posibilidades. Explicó que el vehículo no tuvo la potencia ni el agarre necesarios en los primeros metros y que recuperar las posiciones perdidas resultó complicado.

También señaló que el comportamiento del auto con neumáticos intermedios deberá ser revisado antes de la próxima competencia.

Alpine reconoció problemas con el rendimiento bajo la lluvia

El balance de la escudería coincidió con las dificultades señaladas por sus pilotos.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, reconoció que el equipo no había alcanzado el rendimiento esperado durante el fin de semana y planteó la necesidad de analizar el funcionamiento del monoplaza en condiciones de lluvia.

Por su parte, Pierre Gasly explicó que el auto presentó dificultades de adherencia tanto con neumáticos intermedios como con los destinados a lluvia extrema.

El francés también mencionó anomalías en los datos aerodinámicos registrados durante la clasificación. Estas observaciones forman parte de la evaluación técnica que deberá realizar el equipo para determinar las causas del rendimiento.

Además, la elección del momento para cambiar los neumáticos representó otro factor importante en una carrera en la que la pista pasó por diferentes condiciones de humedad.

Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls

Más allá del resultado individual de sus pilotos, la competencia tuvo consecuencias para Alpine en el Campeonato de Constructores.

La diferencia en el campeonato Equipo Posición Puntos Racing Bulls 5° 108 Alpine 6° 69 Distancia entre ambos equipos 39 puntos

Racing Bulls consiguió ampliar su ventaja gracias al séptimo puesto obtenido por Liam Lawson en Brasil. De esta manera, Alpine quedó a 39 unidades de su rival directo cuando restan tres grandes premios para finalizar la temporada.

La diferencia obliga a la escudería francesa a conseguir resultados superiores a los registrados en Interlagos si pretende recuperar el quinto lugar.

Las Vegas será la próxima oportunidad para Colapinto

La Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de Las Vegas, previsto entre el 19 y el 22 de noviembre.

La competencia estadounidense abrirá las últimas tres fechas de la temporada 2026, que también incluirán las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

Para Alpine, el objetivo inmediato será revisar los problemas detectados en Brasil y mejorar su rendimiento en clasificación y carrera.

Colapinto, mientras tanto, buscará mantener su evolución dentro del equipo y volver a sumar puntos en el tramo final del campeonato.