Chovet reunió a más de 150 participantes en su primera carrera

La localidad de Chovet fue escenario de una jornada deportiva el sábado 7 de noviembre, cuando se desarrolló la primera edición de “Chovet Corre”, una iniciativa que convocó a más de 150 participantes provenientes del pueblo y de distintas localidades de la región.

La propuesta fue organizada por el Gobierno de Chovet en conjunto con Cronorav y contempló diferentes modalidades para permitir la participación tanto de corredores habituales como de personas que buscaban sumarse a una actividad recreativa.

Tres distancias y actividades para los más chicos

La competencia contó con un circuito de 10 kilómetros de carácter competitivo, destinado a quienes buscaban registrar sus marcas y disputar las distintas categorías.

Además, se desarrolló una prueba integrativa de 5 kilómetros y un recorrido recreativo de 2,5 kilómetros, pensado para quienes preferían una distancia menor.

La programación también incluyó una propuesta especial para niños, ampliando las posibilidades de participación de las familias.

De esta manera, la organización buscó ofrecer una actividad accesible para diferentes edades y niveles de preparación física.

Participación de atletas y vecinos de la región

Según informó el Gobierno de Chovet, más de 150 personas participaron de esta primera edición, una cifra que los organizadores destacaron al realizar el balance de la jornada.

Durante la tarde, las calles de la localidad recibieron a corredores y vecinos que acompañaron el desarrollo de las pruebas.

La convocatoria también permitió reunir a deportistas de distintas localidades del sur santafesino, aunque el comunicado oficial no precisó cuáles estuvieron representadas ni la cantidad de participantes por procedencia.

Además de la competencia, la actividad generó un espacio de encuentro entre familias, corredores y vecinos que se acercaron para acompañar a los participantes.

Reconocimientos y balance de la primera edición

Una vez finalizadas las pruebas, se realizaron reconocimientos a los mejores clasificados de las diferentes distancias y categorías.

El comunicado institucional no detalló los nombres de los ganadores, sus tiempos ni las posiciones finales, información que permitirá completar el balance deportivo cuando estén disponibles los resultados oficiales.

Desde el Gobierno local agradecieron a los corredores, las familias, los colaboradores y los vecinos que participaron de la organización y acompañaron la actividad.

También expresaron su intención de que “Chovet Corre” tenga continuidad en los próximos años y pueda consolidarse dentro del calendario deportivo de la localidad.

Una propuesta con posibilidades de continuidad

La realización de esta primera edición representa un nuevo antecedente para el desarrollo de actividades deportivas abiertas a la comunidad en Chovet.

La combinación de distancias competitivas, integrativas y recreativas permitió incorporar a participantes con diferentes objetivos, desde la búsqueda de resultados deportivos hasta la práctica de actividad física.

Por el momento, no se anunció una fecha para una segunda edición. Sin embargo, los organizadores manifestaron su intención de repetir la experiencia y ampliar la convocatoria en futuras oportunidades.