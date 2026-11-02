Condenan a preso de Coronda por vender cocaína a internos

El lunes 2 de noviembre, un hombre alojado en la cárcel de Coronda fue condenado a seis años de prisión por vender cocaína a otros internos del penal.

Se trata de Damián Exequiel Barrientos, de 29 años, quien ya estaba privado de su libertad desde marzo de 2022. La condena fue dictada por el juez Pablo Busaniche en un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe.

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Barrientos había sido detenido inicialmente tras un allanamiento en su domicilio de Santo Tomé, donde se le secuestró una carabina semiautomática calibre 22 sin la autorización correspondiente. Esta tenencia ilegal de arma de fuego fue uno de los cargos que se le imputaron.

Además, la fiscal María Laura Urquiza, a cargo de la investigación, explicó que entre enero y mayo de 2024 Barrientos comercializó cocaína dentro del penal. Según la pesquisa, la droga era enviada desde el exterior oculta en alimentos y prendas de vestir por su madre, quien se encuentra en prisión preventiva.

La fiscal agregó que la hermana del condenado, también investigada, llevaba la droga los días miércoles cuando visitaba a Barrientos en la cárcel.

Barrientos fue condenado como autor de tenencia ilegítima de arma de fuego y coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, debido a que el delito se cometió dentro de un establecimiento penitenciario.

Fuente: parte de prensa oficial.