Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Venado Tuerto
Dos adolescentes están siendo buscados en Venado Tuerto tras ausentarse de sus domicilios el lunes 9 de noviembre alrededor de las 13 horas, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Se trata de Abigail Frua, de 13 años, y Martín Bautista Nuñoz, de 14, quienes además son primos. Las madres de ambos, Verónica Andrea Núñez y Sara Fiama Nuñoz, informaron la situación a las autoridades.
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Martín Bautista Nuñoz mide aproximadamente 1,70 metros, pesa 70 kilos y tiene el cabello negro teñido. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean claro, una remera deportiva negra con el escudo del Barcelona, zapatillas Adidas negras y una visera negra.
Por su parte, Abigail Frua mide cerca de 1,55 metros y pesa 63 kilos. Tiene cabello negro ondulado y piercings en el labio inferior, la ceja izquierda y la nariz. Vestía un pantalón jogging rosa con franjas blancas laterales, un buzo claro con capucha y zapatillas Nike con detalles rosas.
Desde la policía local solicitaron que ante cualquier información sobre el paradero de los adolescentes se comunique de inmediato al Servicio de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.
Fuente: parte de prensa oficial.
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